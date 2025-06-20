Республиканскую индустриальную зону «AQMOLA» открыли в Акмолинской области

Экономика,Правительство
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На территории зоны планируется размещение производств ведущих компаний Казахстана и зарубежных стран

Фото: пресс-служба правительства РК

В Акмолинской области торжественно открыли республиканскую индустриальную зону «AQMOLA», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Индустриальная зона площадью почти 1 тыс. га находится недалеко от столицы и располагает всеми условиями для строительства заводов и предприятий. Уже сегодня начата реализация семи проектов с привлечением инвестиций более 1,1 трлн тенге. География компаний-инвесторов охватывает такие страны, как Китай, Турция, Сингапур и Казахстан. Планируется создание более 4,5 тыс. рабочих мест.

В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Глава региона отметил, что новая индустриальная зона способствует экономическому развитию региона, а также играет важную роль в национальной стратегии индустриализации и привлечения инвестиций.

«В созданной по поручению Главы государства республиканской индустриальной зоне планируется размещение производств ведущих компаний Казахстана и зарубежных стран. Сосредоточение производственных мощностей в этом месте окажет мультипликативный эффект на сельское хозяйство, переработку, логистику и другие отрасли, что придаст импульс развитию региона», — подчеркнул Марат Ахметжанов.

В свою очередь министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул страновую важность проекта.

«Этот проект имеет особое значение для нашей страны. В его рамках запускаются новые производственные площадки, расширяются возможности трудоустройства населения. Глава государства уделяет приоритетное внимание развитию агропромышленного комплекса и промышленности. В этом направлении системно реализуются меры поддержки, включая выделение земельных участков и подведение инженерной инфраструктуры. Только в этом году по стране реализуется около 180 индустриальных проектов. Один из них – индустриальная зона «AQMOLA», в основание которой сегодня закладывается капсула. Расположение в непосредственной близости от столицы является одним из ключевых преимуществ. Уверен, что этот проект внесет весомый вклад в экономическое развитие как столицы, так и всей страны», — отметил глава ведомства.

Одним из проектов является производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы, инвестор – Dalian Hesheng Holdings.  Проектом предусмотрено трехэтапное строительство, с 2025 по 2028 годы. На первом этапе планируется запуск линий по выпуску глутамата натрия, глютенового порошка и сопутствующей продукции. Инвестором на сегодняшний день начата разработка бизнес-плана и подготовка всех документов.

«Для нашей компании большая честь реализовывать в Казахстане проект, который станет новым драйвером развития перерабатывающей промышленности страны. Это один из самых передовых проектов в своей отрасли. Мы инвестируем в этот проект 900 млрд тенге. Уже в ближайшие годы на предприятии будет создана тысяча рабочих мест. Мы внедряем новейшие технологии биоферментации и биоинженерии, чтобы выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную как в Китае, так и на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы», — сказал директор филиала компании Dalian Hesheng Holdings Яо Сунь.

Среди заявленных проектов – строительство завода по выпуску клинкерной продукции. Предприятие до конца 2027 года реализует казахстанский инвестор ТОО «Terracottas» Astana Ceramic». Строительство агрохимического комплекса по производству удобрений и пестицидов запланировала международная компания «YDA Group» (Турция). Комплекс по производству сжиженного природного газа построит АО «Казахский институт нефти и газа». Новая технология позволит сжимать газ в 600 раз.

Также будут построены транспортно-логистический центр компании Atasu Group,  завод по производству сельскохозяйственных агрегатов ТОО Remsintez RK. Китайская компания Eagle Architecture Technology Co., Ltd. планирует построить завод по производству битумной кровельной гидроизоляции, автоклавных газобетонных блоков, поливинилхлорида, алюминиевых фасадов, витражей, окон и дверей.

В Акмолинской области также созданы региональные индустриальные зоны в Кокшетау и Целиноградском районе.

#открытие #индустриальная зона #AQMOLA

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