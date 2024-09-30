Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В тушении пожара в ресторане на площади 400 кв. м было задействовано 60 человек личного состава ДЧС Жамбылской области, передает Kazpravda.kz

Из горящего здания спасатели эвакуировали 250 человек. По уточненным данным, произошло загорание кровли двухэтажного ресторана с переходом на малый зал 2-го этажа на пл. 400 кв. м.

На месте происшествия был создан штаб по тушению пожара во главе с начальником ДЧС.

Пожар ликвидирован. В тушении было задействовано порядка 60 человек личного состава, оперативно-спасательного отряда, ЦМК, психологи и 12 единиц техники ДЧС.

«В результате пожара за медицинской помощью обратились 4 человека. Один пострадавший был госпитализирован, трое с отравлением угарным газом находятся под наблюдением медиков», – сообщили огнеборцы.

Причина пожара устанавливается, добавили в ДЧС.