Для своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров в Казахстане поэтапно вводится система раннего обнаружения пожаров. В настоящее время она охватывает территорию лесного фонда площадью 1 млн 300 тыс. га, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК при Президенте РК

Фото: СЦК

Установлено 127 камер с функциями распознавания возгорания и дыма, сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Максат Елемесов.

«В текущем году работа по масштабированию системы раннего обнаружения пожаров продолжается. До конца года система будет введена в 24 наиболее горимых лесных учреждениях страны. В резервате «Семей орманы» установлено 37 камер, которые проходят опытную эксплуатацию. Ввод в промышленную эксплуатацию – ориентировочно в августе. Всего до конца года предполагается установить систему раннего обнаружения пожаров на площади 5,4 млн га», - сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

Работы в данном направлении будут продолжены и в 2026 году.

Кроме того, в 10 областях республики осуществляется авиационное патрулирование лесов. Имеется 15 авиаотделений, в которых задействовано 14 вертолетов второго и третьего классов, 2 вертолета первого класса и 3 самолёта, которые в дни высокой пожарной опасности осуществляют трехкратное патрулирование лесного фонда.