В турецком Измире продолжают бушевать лесные пожары

В мире,Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Международный аэропорт Измира приостановил работу

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Некоторые рейсы перенаправили в аэропорты других городов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

В Турции международный аэропорт имени Аднана Мендереса города Измира временно остановил работу из-за бушующих в провинции лесных пожаров.

Гавань приостановила прием и отправку рейсов в связи с продолжающимся лесным пожаром, задымлением и работой пожарной авиации. Некоторые рейсы перенаправили в аэропорты других городов.

Полеты возобновятся в обычном режиме после того, как пожар будет взят под контроль, уточнила газета Milliyet.

25 июня сообщалось, что в турецкой провинции Измир были эвакуированы жители не менее 20 домов в горной местности из-за мощного лесного пожара. В регион направили семь самолетов, 14 вертолетов, 24 водовоза и не менее шести бульдозеров, чтобы взять ситуацию под контроль. Уточнялось, что минимум два жилых дома пострадали от огня. 

Ранее в Айдахо стреляли в пожарных при тушении лесного пожара. 

#Турция #аэропорт #лесной пожар #Измир

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