Ретроспектива в фотографиях

Юбилейные мероприятия стартовали фотовыставкой «Ескірмейтін естелік», развернувшейся в Конгресс-холле. Директор – главный редактор областной общественно-политической газеты «Оңтүстік Қазақстан» Абай Балажан, открывая экспозицию, рассказал об истории издания и значении фотовыс­тавки, позволяющей вернуться на десятилетия назад.

На страницах газеты, которая в первые годы своего существования выходила под названием «Ақ жол», публиковались Султанбек Кожанов, Турар Рыскулов, Мыржакып Дулатулы, Назир Торекулов, Мухтар Ауэзов, Жусупбек Арыстанов, Бейсенбай Кенжебаев. Среди приоритетных тем всегда значилась популяризация традиций, истории, языка, менталитета казахского народа. Редакционный коллектив, несмотря на существование советской цензуры, старался передать бесценное наследие следующим поколениям. После обретения Казахстаном независимости газета продолжает эти традиции и играет важную роль в сохранении политической стабильности, развитии экономики и культуры области.

Десятки фотографий, на которых запечатлена история региона, сделаны фотокорреспондентом Кайсаром Шерим. Это лишь малая толика его работ, опубликованных на страницах газеты за 14 лет работы в редакции. Глазами выпускника Шымкентского художественного колледжа им. А. Кастеева южане видят происходящие события, знакомятся с передовиками производства, ощущают пульс региона.

Кайсар легок на подъем и еже­дневно что-то снимает, чтобы уже завтра его фотографии появились в газете. Главное внимание фотомастера – к человеку труда, созидающему и работающему на будущее области и страны.

Листая пожелтевшие подшивки, отчетливо видно, что труженики заводов и фабрик, полей и молочных ферм, педагоги и библиотекари всегда были в объективе предшественников Кайсара. Газета перешла на новую технологию выпуска, пленочные фотокамеры сменили цифровые аппараты, но в центре внимания фотографов по-прежнему люди разных профессий – важных и нужных, которые приносят пользу другим людям.