В повестку форума Green Energy & Waste Recycling («Зеленая энергетика и переработка отходов») вошли важнейшие для Казахстана и мирового сообщества темы, касаю­щиеся переосмыс­ления значения отходов для устойчивого будущего; перезагрузки систем переработки, использования промышленных отходов в циркулярной экономике.

На форуме выступил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев, отметивший, что основная повестка форума напрямую отражает тот вектор, по которому движется экологическая политика Казахстана. Циркулярная экономика и устойчивое управление отходами уже не рассматриваются как факультативное направление. Это системный приоритет, от которого зависят экологическая безо­пасность, устойчивость экономических моделей и климатическое будущее страны.

К слову, на заседании Правительства 28 марта этого года был сделан важный акцент на необходимости системного пересмотра политики в сфере обращения с коммунальными и промышленными отходами. Тогда по итогам мероприятия Премьер-министр дал ряд конкретных поручений отраслевым министерствам и областным акиматам.

Так, Министерству экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными сторонами было поручено до 1 сентября 2025 года разработать Концепцию управления всеми видами отходов, а совместно с Фондом развития промышленности и акиматами областей – активизировать работу по осуществлению проектов в этой сфере, увеличив в пять раз число соответствую­щих профинансированных проектов.

Акиматам регионов надлежит обеспечить полное сопровождение каждого проекта по сортировке и переработке отходов до ввода их в экс­плуатацию. Кроме того, были даны задания министерствам промышленности и строительства, энергетики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Эти шаги отражают политичес­кую волю руководства республики по ускоренному переходу к устойчивой и прозрачной системе обращения с отходами и формируют основу для усиления национальной стратегии в соответствующей сфере.

Наряду с системной реализацией положений Экологического кодекса ведется пересмотр подзаконных актов, разрабатываются новые регламен­ты, направленные на упрощение про­цедур, повышение прозрачности и привлечение инвестиций, введены принципы 5R (правила «ноль отходов»).

По словам принявшего участие в работе бизнес-форума заместителя Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроба Ходжиматова, одной из ключевых проблем сегодняшнего дня остается загрязнение пластиком: его всемирное производство ежегодно достигает более чем 460 млн тонн, причем из всего этого объема перерабатывается только девять процентов.

Согласно данным Минэкологии и природных ресурсов, в Казах­стане каждый год образуется около 4,5 млн тонн отходов, из них около 80% являются коммунальными. По официальной статистике, уровень переработки ТБО составляет порядка 26%. По оценке экспертов, уже накопленный объем твердых бытовых отходов достиг в республике более чем 100 млн тонн.

Концепция управления всеми видами отходов (за исключением радио­активных) призвана стать стратегическим актом, включающим единые стандарты и механизмы. В настоящее время профильным ведомством – МЭПР – ведется последовательная работа по разработке данного документа. Об этом рассказал на пленарной сессии форума заместитель директора департамента управления отходами Мин­экологии и природных ресурсов Аблай Альмуханов. Создана экспертная группа, включающая около 200 человек из числа экспертов, представителей отраслевых организаций и госорганов.

По информации спикера, начат сбор предложений, которые предстоит проанализировать экспертной группе. В числе первоочередных задач – проведение анализа сущест­вующей нормативно-правовой базы касательно управления отходами. В свете предстоящих задач необходимо усилить полномочия природо­охранного министерства, а также пересмотреть тарифообразование в данной сфере. В работе над концепцией примут участие и привлеченные международные эксперты.

Свою точку зрения на спектр вопросов, связанных с управлением отходами в Казахстане, высказал представитель казахстанской Ассоциации заготовителей вторичного сырья Сергей Лущинский. По мнению бизнесмена, отрасль переживает не лучшие времена: из былых 500 различных предприятий по заготовке вторсырья в республике сейчас функ­ционируют не более 50–60.

– В обществе, в госорганах недооценивают, а в иных случаях недопонимают важность заготовки вторсырья как неотъемлемого звена в системе управления отходами, – считает экс­перт. – Речь идет о целой отрасли, без которой невозможна работа всей сис­темы. Мы не получаем компенсационных выплат за расходы по заготовке отходов, которые существовали ранее. Эти и другие проблемы подкашивают отрасль. Поэтому она нуждается в поддержке государства.

Проект Концепции управления всеми видами отходов должен быть представлен Правительству к 1 сентяб­ря текущего года. Времени на подготовку документа отпущено не так много, что объясняется неотложностью решения проблем вторичного сырья.