Революция без насилия

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Алла Серикбаева

Казахстан лидирует среди государств постсоветского пространства по численности миротворцев, дислоцированных в зарубежных странах.

Любой конфликт лучше предупредить, чем дать ему разгореться. Если же этого сделать не удалось, то необходимо принять все меры, чтобы не допустить его перерастания в вооруженное столкновение. Именно на это направлена миротворческая деятельность, история которой в Казахстане началась в 2000 году. Тогда указом Президента РК был создан казахстанский миротворческий батальон. Таким образом, наряду с международным военным сотрудничеством со странами ОДКБ, ШОС по программе НАТО «Партнерство во имя мира» республика открыла для себя новую главу.

В августе 2003 года после интенсивной подготовки первый инженерно-саперный отряд «Казбата»­ приступил к миротвор­ческой операции под эгидой США и НАТО (операция «Свобода Ираку»). Военнослужащие в количестве 27 человек прибыли в Ирак для оказания помощи населению. «Голубые каски» Казахстана выполняли задачи по разминированию минных полей и очистке воды. С 2003 по 2008 год миротвор­ческую миссию выполняли 10 отрядов «Казбата», обезврежено более 4 млн боеприпасов и взрывных устройств. Более пяти лет сотни жителей Ирака обеспечивались питьевой водой и медицинской помощью.

С 2007 года 35 казахстанских военнослужащих, в том числе четыре женщины, в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, приняли участие в миссиях ООН в Непале, Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре и Ливане.

Значительным шагом в укреп­лении миротворческого потенциала Казахстана стало направление в 2018 году в Ливан первой казахстанской роты, действовавшей на основании мандата ООН. За четыре года было произведено пять ротаций личного состава национального миротворческого контингента.

Опыт, приобретенный военнослужащими казахстанского миротворческого полка в ходе выполнения миссии в Ливане, бесценен. Получены практические знания и навыки переброс­ки личного состава, вооружения, техники и имущества на большие расстояния. Изучены различные типы вооружения иностранных армий, получен опыт массового уничтожения боеприпасов и очистки больших территорий местности от взрывоопасных предметов. Казахстанские военные медики овладели прак­тикой оказания медицинской помощи в полевых условиях. Освоен порядок боевого тылового и технического обеспечения под­разделения в ходе выполнения миротворческих задач.

В числе военнослужащих в Ливане был заместитель командира миротворческой роты специального назначения казахстанского миротворческого полка капитан Марат Абдраманов. Кадровый военный, окончил Военный институт Сухопутных войск. Служба в первой миротворческой миссии в Ливане стала для него одним из важных этапов профессионального становления. Прежде чем туда попасть, нужно было пройти строгий отбор. Всех кандидатов проверяют на знание английского языка, они проходят психологические тесты и медицинское обследование. Офицеру пришлось получить 13 вакцин против различных видов гепатита, кори и других болезней.

Капитан Абдраманов и его сослуживцы проходили службу в секторе «Восток» под командованием индийского миротворческого контингента. На протяжении шести месяцев они выполняли задачи по поддержанию мира и безопасности в регионе, функции по патрулированию местности, организации наблюдательных постов, оказанию помощи граж­данскому населению, а также участвовали во всех мероприятиях, проводимых штабом миссии.

По словам сослуживцев, Марат при выполнении поставленных задач умеет выбрать главное направление, четко распределяет приоритеты, постоянно работает над повышением своего мастерства.

– Впечатления только хорошие. Все миротворцы, несмотря на национальность, друг друга поддерживали, делились опытом. Приходилось строго придерживаться всех требований со стороны командования, – делится воспоминаниями миротворец.

Он отмечает, что при выполнении задач миротворческой миссии очень важно быть предельно корректным, ведь ты представляешь не только себя, но и свою страну. Выстраивать отношения с местным населением нужно с максимальной осторожностью. Ведь культура и быт людей в Ливане значительно отличаются от традиций и образа жизни в Казахстане. То, что для нас нормальное явление, для них может быть неприемлемо. Особую бдительность необходимо проявлять в ходе организации пеших и мобильных патрулей. Перед выходом проверять маршрут, так как имеются районы поселений, где население, не поддерживает миротворцев и там могут возникнуть конфликты.

Что касается быта военнослужащих, то такие миссии всегда обеспечиваются хорошо. Рацион питания подбирался с учетом национальных особенностей и религиозных убеждений. В свободное время проводились спортивные соревнования.

– Мы даже были награждены золотыми медалями в состязании по перетягиванию каната и в эстафете, – отмечает Марат Абдраманов.

Конечно, в чужой стране военнослужащие тосковали по родным и близким. Но связь можно было поддерживать по Skype и WhatsApp.

Отметим, что для увеличения спектра задач в Системе готовнос­ти миротворческого потенциала ООН Казахстаном заявлены специальные подразделения саперов, военных медиков, разведки и военной полиции.

В 2019 году в ВС РК проведены мероприятия, направленные на совершенствование системы подготовки казахстанского миротворческого контингента. Был создан Центр миротворческой подготовки, который объединил в себе языковую, теоретическую и практическую подготовку военнослужащих. Это позволило проводить обу­чение миротворцев в едином цикле и готовить сертифицированных ООН специалистов в сфере миротворчества.

Создание учебного центра в поселке Тлендиево в Алматинской области дало возможность практически отрабатывать задачи, которые могут возникнуть у миротворцев в ходе примирения враждующих сторон в различных регионах мира. На базе данного учебного центра в октябре 2020 года прошло первое в истории Вооруженных сил Казахстана комплексное миротвор­ческое учение, результаты которого показали способность казахстанских миротворческих подразделений на полноправной основе участвовать в операциях ООН по поддержанию мира.

Миротворческая деятельность остается важнейшим элементом внешней политики Казахстана. За годы независимости республика стала полноправным участником миссий Организации Объединенных Наций, зарекомендовав себя в качестве ответственного субъекта международных усилий по обеспечению глобального мира и безопасности. Казахстанские военнослужащие заслужили только самые лучшие оценки со стороны международных экспертов и наблюдателей, мы являемся лидерами среди государств постсоветского пространства по численности миротворцев, дислоцированных в зарубежных странах.

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