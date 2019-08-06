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Рейтинг профессий
Гурий Шедин

В общей сложности казахстанских детей обучают школьным предметам 352,2 тыс. педагогов, или каждый 20-й работник по найму. Следующую строчку в рейтинге массовости профессий занимают бухгалтеры. Зарплаты, налоги, расходы и прибыль нам начисляют и высчитывают 268,2 тыс. человек, или каждый 25-й наемный работник. Замыкают тройку лидеров супервайзеры, продавцы в магазинах и их помощники – 256 тыс. человек.

В десятку массовых профессий также вошли водители легковых автомобилей и такси (236,6 тыс. человек), охранники (219,7 тыс.), офисные служащие (139 тыс.), средний медицинский персонал (128,8 тыс.), воспитатели детсадов (119,2 тыс.), разнорабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (113,4 тыс.), водители грузовиков (105,6 тыс. человек).

На 20-й строчке рейтинга массовых профессий наемных работников разместились административные госслужащие корпуса «Б» (77,5 тыс. человек). Тридцатое место заняли специалисты по рекламе, маркетингу и связям с общественностью, в этой сфере работают 46,4 тыс. специалистов.

Операторы кранов, подъемников, автопогрузчиков и аналогичного оборудования общей числен­ностью 33,1 тыс. человек размес­тились на 50-й позиции. Топ-100 массовых профессий замыкают электрики и электромонтажники (кроме линий электропередачи). Этим видом работ занимаются 15,9 тыс. наемных работников.

Всего в 2018 году в республике было зафиксировано более 6,6 млн наемных работников, из них 3 млн 383 тыс. мужчин и 3 млн 328 тыс. женщин.

Нет, хорошо, конечно, что на трудовом фронте у нас в стране царит этакое гендерное равен­ство, хорошо, что есть кому учить, что считать и чем торговать… Настораживает другое: судя по данным ЦРТР, госслужащих в республике пока больше, чем электриков и крановщиков вмес­те взятых. Следовательно, есть риск, что многие важные задачи по развитию реального сектора экономики окажутся для нас неподъемными…

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