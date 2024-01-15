Режим ЧС местного масштаба планируют объявить в нескольких регионах Казахстана

Режим ЧС природного характера хотят объявить в нескольких селах Карагандинской области, Темиртау и Павлодаре, передает корреспондент Kazpravda.kz
Чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба планируют объявить в Темиртау, сельском округе Аксу-Аюлы, поселке Акшатау Шетского района, в сёлах Курма и Агрогородок Карагандинской области.
Также чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба намерены ввести в Павлодаре, а также в сёлах Жетекши, Мойылды, Павлодарское и Кенжекольском сельском округе.
Соответствующие проекты решений в данное время находятся на стадии обсуждения. С ними можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, что в этих регионах непогода принесла немало хлопот в виде отключения электричества, повреждения различных конструкций.