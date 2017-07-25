Статьи Результат – позитивный Юрий Ли, Кызылординская область

Насколько изменилось экономическое положение Приаралья в связи с падением показателей в нефтяной отрасли, можно судить на примере отчислений региона в Национальный фонд РК: если в 2013 году местные нефтедобывающие предприятия перечислили в копилку государства поч­ти 500 млрд тенге, то за первое полугодие текущего – всего 58 млрд тенге... При этом ценность многочисленных проектов программы «Нұрлы жол», помимо модернизации инфраструктуры, проявилась и в поддержке экономической активнос­ти, и в снижении уровня безработицы. Прямое воздействие оказывает она и на повышение благополучия граждан.



Значительные средства еще в 2015 году регион получил в рамках «Нұрлы жол» на подведение инженерной инфраструктуры, включая монтаж автономных модульных котельных для отопления будущих жилых комплексов и непосредственно на возведение многоэтажных домов.



Как известно, одна из задач программы «Нұрлы жол» состоит в повышении доступности жилья для граждан. А жилищное строительство стало хорошей возможностью для кызылординских строителей компенсировать часть выпавших объемов работ в нефянке, что собственно и произошло. В 2015 году по сравнению с 2014-м темпы строительства жилья по госпрограммам достигли по-настоящему рекордных масштабов: по области они увеличились в 3,5 раза, а в Кызылорде – восьмикратно!



Стремительный рост объемов работ в жилищном строительстве, простимулированный проектами «Нұрлы жол» и другими программами, способствовал и диверсификации производственной дея­тельности нефтесервисных компаний. Например, ТОО «РМЗ «Шапагат» – крупнейшее строительное предприятие региона, работающее на объектах нефтедобывающих компаний и имеющее производственно-технические базы на месторождениях Кумколь, Арыскум, Кызылкия и Тузколь, ввело в эксплуатацию в Кызылорде современный домостроительный комбинат. А недавно были озвучены планы компании по расширению производственного комп­лекса, специализирующегося на изготовлении высокоточных панельных конструкций.



Набирает обороты в Кызылорде и прежде не приживавшаяся практика возведения многоэтажек за счет собственных средств строительных компаний. Наглядный пример – левобережье Сырдарьи, к освоению которого кызылординцы приступили в текущем году. Первыми жилыми объектами здесь станут сразу 18 пятиэтажных новостроек, которые возводятся без финансового участия государства.



Непосредственное отношение программа «Нұрлы жол» имеет и к еще одному знаковому для кызылординцев событию. В минувшем году в областном центре вдоль трассы Кызылорда – Жезказган был создан новый микрорайон «Байтерек», в котором акты на право землепользования получили сразу 6 600 городских семей – очередников, дожидавшиеся наделов под ИЖС с 2005 года.



Участок площадью 980 га был выделен еще в 2013 году, но средств на прокладку инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сложный период кризиса найти не удалось. Проблема решилась благодаря программе «Нұрлы жол»: из Нацфонда на эти цели было выделено 5,3 млрд тенге. Сегодня в «Байтереке» уже построены гравийные дороги, линии электроснабжения, к будущим домам подведены газ, питьевая вода, проложены трубы канализации. А первые счастливчики уже достраивают свои жилища.



– Осенью будем заселяться. Как видите, уже приступили к строительству кровли, – поделился своими достижениями Сабит Яиков, отметив, что его семья давно мечтала о собственном доме.



Сабит, по профессии – строитель, после получения акта на бесплатный земельный надел сам начал изготавливать кирпичи, так что по сумме затрат его просторный трехкомнатный дом не идет ни в какое сравнение с имеющимися предложениями на рынке недвижимости.



– Это самый желанный подарок для нашей семьи, – подчеркнул счастливый строитель, поделившись дальнейшими планами: вслед за трехкомнатным домом он со временем обязательно построит коттедж.



...Не помеха 40-градусная жара и для трех братьев с племянниками педагога-ветерана Бану Ахметовой. Их стараниями популярным в регионе методом асар буквально на глазах растут стены ее дома в «Байтереке».



– Сестру не подведем, к зиме обязательно справим новоселье! – дружно заверили браться, отметив, что очень рады помочь близкому человеку исполнить давнюю мечту.



Готовятся к дальнейшему обустройству этого внушительного жилого массива и городские власти. По расчетам специалистов, в новом микрорайоне будут проживать около 36 тыс. человек, и нужно создать для них полноценную социальную инфраструктуру. Для этого уже разрабатываются проекты строительства школы и детских садов, диагностического центра и больницы, детского и женского консультативных центров, поликлиники. Возведут в «Байтереке» и свой стадион, дом культуры, будет парк отдыха с зелеными насаждениями, аттракционами.



Уже подготовлен проект детальной планировки и для еще одного нового жилого микрорайона, кстати, 13-го за последние четыре года. Неподалеку от «Байтерека» вдоль трассы Кызылорда – Жезказган выделен участок площадью 150 га. Вскоре сюда тоже прибудут техника и рабочие для прокладки дорог и инженерных коммуникаций. Наделы под ИЖС здесь получат 1 200 счастливчиков – из числа очередников, количество которых в областном центре перевалило за 50 тыс. человек.



Аналогичная работа в рамках программы «Нұрлы жол» проведена и в ряде райцентров области, в которых тоже немало очередников на земельные участки по ИЖС обрели возможность обзавестись собственными домами.



Помогает кызылординцам программа «Нұрлы жол» и в строительстве социальных объектов. В областном центре и селах региона в ее рамках с 2015 года возведены и строятся 6 школ и детских садов общей стоимостью свыше 3,6 млрд тенге. Еще почти 860 млн тенге были направлены на постройку врачебных амбулаторий в 10 населенных пунктах.



Большую поддержку оказало государство кызылординцам и в реализации проектов по реконструкции системы теплоснабжения областного центра. В 2015–2016 годах на эти цели по программе «Нұрлы жол» было выделено свыше 4 млрд тенге. В общей сложности по 21 проекту приведены в порядок многие километры обветшалых магистральных и межквартальных теплотрасс, восстановлены насосные станции. Благодаря проведенной работе существенно снизились потери теплоносителя и риски возникновения аварий в сетях в период отопительных сезонов.



Широкие возможности по программе «Нұрлы жол» получил регион и в плане модернизации системы водоснабжения и водоотведения.



В 2016 году на реализацию 5 крупных проектов по реконструкции и расширению системы водоснабжения было выделено более 5,7 млрд тенге. На эти средства в областном центре и районах проложено и обновлено 385,6 км водопроводных сетей, построена другая необходимая инфраструктура.



– В текущем году по программе «Нұрлы жол» предусматривается в сферах водоснабжения и водоотведения реализация 36 проектов, в том числе 27 – в областном центре. Уже состоялись конкурсы и определились подрядные организации по выполнению строительно-монтажных работ. В результате будет реконструировано 217,2 километра водопроводных и 7,8 километра канализационных сетей. Повысится не только эффективность работы коммунальных предприятий, но и качество услуг водоснабжения и водоотведения для 82,3 тысячи жителей региона, – отметил начальник отдела Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Шагдат Алмашев.

