Риск падежа скота: в МСХ сделали обращение к животноводам

Сельское хозяйство
110
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В профильном ведомстве просят обратить внимание на погодные условия и принять необходимые меры для обеспечения благополучной зимовки скота в отдаленных отгонах, передает Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МСХ привели прогноз погоды на февраль, отметив, что этот месяц остается одним из самых сложных для животноводов, так как его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским.

Согласно данным «Казгидромет», средняя за месяц температура воздуха ожидается -10 -16°С на большей части Казахстана, -1 -9°С - в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетісу, на большей части Западно-Казахстанской, Мангистауской, на юго-западе Актюбинской, в северной половине Туркестанской областей, 0, +3°С на крайнем юго-западе Мангистауской, на юге Туркестанской областей.

Количество осадков в феврале ожидается больше нормы на большей территории страны, около нормы – на большей части Мангистауской и Туркестанской, на юге Атырауской, Актюбинской, на севере Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской, на юго-западе области Ұлытау, в северной половине Кызылординской, в юго-западной половине Жамбылской областей.

«В связи с этим просим убедиться, что животные имеют доступ к теплым и сухим помещениям. Увеличьте количество кормов, так как в холодное время года животным требуется больше энергии для поддержания температуры тела. Проверьте запасы кормов, поскольку резкие климатические изменения могут повлиять на доступность кормов и их качество.

Обеспечьте доступ к свежей воде, избегая замерзания источников. Регулярно проверяйте состояние здоровья скота. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить животным комфортные условия для зимовки и минимизировать риск падежа», - говорится в сообщении.

#погода #МСХ #животноводы

Популярное

Все
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Как готовят инженеров нового формата
В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге
Вопросы науки и образования должны войти в повестку Национального курултая
В основе политико-правовых взглядов Абая лежат принципы гуманизма и справедливости
Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по объему получаемого молока
Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
Когда комфортно буренкам на карусели
Врач спас пассажира прямо на борту
Около двух тысяч SIM-карт изъяли у иностранца в Алматы
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»
В Петропавловске провели встречу, напомнившую о подвиге защитников и жителей города на Неве
Андреев на вас не хватает!
Два миллиона туристов посетили Жетысу за прошлый год
Пассажирский самолет потерпел крушение в Вашингтоне
Новый класс мужества появился в талдыкорганской школе
Несоответствие нормам выявил санитарно-эпидемиологический мониторинг объектов водоснабжения ЗКО
Нужны решительные меры без излишней волокиты
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Счетчик есть, но его как бы нет
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Читайте также

Первый урожай капусты собирают в Туркестанской области
Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по…
Когда комфортно буренкам на карусели
Почему выросли цены на картофель в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]