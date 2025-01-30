Риск падежа скота: в МСХ сделали обращение к животноводам

В профильном ведомстве просят обратить внимание на погодные условия и принять необходимые меры для обеспечения благополучной зимовки скота в отдаленных отгонах, передает Kazpravda.kz
В МСХ привели прогноз погоды на февраль, отметив, что этот месяц остается одним из самых сложных для животноводов, так как его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским.
Согласно данным «Казгидромет», средняя за месяц температура воздуха ожидается -10 -16°С на большей части Казахстана, -1 -9°С - в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетісу, на большей части Западно-Казахстанской, Мангистауской, на юго-западе Актюбинской, в северной половине Туркестанской областей, 0, +3°С на крайнем юго-западе Мангистауской, на юге Туркестанской областей.
Количество осадков в феврале ожидается больше нормы на большей территории страны, около нормы – на большей части Мангистауской и Туркестанской, на юге Атырауской, Актюбинской, на севере Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской, на юго-западе области Ұлытау, в северной половине Кызылординской, в юго-западной половине Жамбылской областей.
«В связи с этим просим убедиться, что животные имеют доступ к теплым и сухим помещениям. Увеличьте количество кормов, так как в холодное время года животным требуется больше энергии для поддержания температуры тела. Проверьте запасы кормов, поскольку резкие климатические изменения могут повлиять на доступность кормов и их качество.
Обеспечьте доступ к свежей воде, избегая замерзания источников. Регулярно проверяйте состояние здоровья скота. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить животным комфортные условия для зимовки и минимизировать риск падежа», - говорится в сообщении.