Риск падежа скота: в МСХ сделали обращение к животноводам

В профильном ведомстве просят обратить внимание на погодные условия и принять необходимые меры для обеспечения благополучной зимовки скота в отдаленных отгонах, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МСХ привели прогноз погоды на февраль, отметив, что этот месяц остается одним из самых сложных для животноводов, так как его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским.

Согласно данным «Казгидромет», средняя за месяц температура воздуха ожидается -10 -16°С на большей части Казахстана, -1 -9°С - в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетісу, на большей части Западно-Казахстанской, Мангистауской, на юго-западе Актюбинской, в северной половине Туркестанской областей, 0, +3°С на крайнем юго-западе Мангистауской, на юге Туркестанской областей.

Количество осадков в феврале ожидается больше нормы на большей территории страны, около нормы – на большей части Мангистауской и Туркестанской, на юге Атырауской, Актюбинской, на севере Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской, на юго-западе области Ұлытау, в северной половине Кызылординской, в юго-западной половине Жамбылской областей.