Олжас Бектенов проверил состояние Астанинского контррегулятора

Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов с акимами города Астаны Женисом Касымбеком и Акмолинской области Маратом Ахметжановым проверил текущую паводковую ситуацию, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Проверено состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через г. Астана и защиты от возможных подтоплений. Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища.

 На Астанинском контррегуляторе было доложено, что сброс воды сейчас составляет 30 кубометров в секунду. Приточность к контррегулятору – 248 м³/с.

 Сегодня планируется увеличение сброса контррегулятора до 40 м³/с. По данным министерства водных ресурсов и ирригации, ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления города Астаны не имеется. Олжасу Бектенову также доложили о ситуации на Астанинском водохранилище.

 Сброс воды осуществляется на уровне 400 м³/с, объем водохранилища составляет 409 млн кубометров. По Преображенскому узлу пик прошел, приточность по реке Нура к узлу идет на спад: в данный момент проходит 1400 м³/с.  На данный момент идет планомерное растекание водных масс по устью реки Нура.

 Акиматами г. Астаны и Акмолинской области ведутся совместные работы по предупреждению подтоплений близлежащих населенных пунктов и города. 

В селе Тайтобе завершаются работы по укреплению обвалования, которое послужило основной защитой от паводка. 

К существующей дамбе в 2400 метров в этом году возвели новую длиной 1200 метров, высотой 2,5 метров. Оперативным штабом осуществляется мониторинг за паводковой обстановкой в городов Астана, Косшы и села Тайтобе с учетом прогнозирования по данным водосбросов с водохранилищ.

#Астана #паводки #Правительство

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