Олжас Бектенов проверил состояние Астанинского контррегулятора

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов с акимами города Астаны Женисом Касымбеком и Акмолинской области Маратом Ахметжановым проверил текущую паводковую ситуацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Проверено состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через г. Астана и защиты от возможных подтоплений. Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища.

На Астанинском контррегуляторе было доложено, что сброс воды сейчас составляет 30 кубометров в секунду. Приточность к контррегулятору – 248 м³/с.

Сегодня планируется увеличение сброса контррегулятора до 40 м³/с. По данным министерства водных ресурсов и ирригации, ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления города Астаны не имеется. Олжасу Бектенову также доложили о ситуации на Астанинском водохранилище.

Сброс воды осуществляется на уровне 400 м³/с, объем водохранилища составляет 409 млн кубометров. По Преображенскому узлу пик прошел, приточность по реке Нура к узлу идет на спад: в данный момент проходит 1400 м³/с. На данный момент идет планомерное растекание водных масс по устью реки Нура.

Акиматами г. Астаны и Акмолинской области ведутся совместные работы по предупреждению подтоплений близлежащих населенных пунктов и города.

В селе Тайтобе завершаются работы по укреплению обвалования, которое послужило основной защитой от паводка.

К существующей дамбе в 2400 метров в этом году возвели новую длиной 1200 метров, высотой 2,5 метров. Оперативным штабом осуществляется мониторинг за паводковой обстановкой в городов Астана, Косшы и села Тайтобе с учетом прогнозирования по данным водосбросов с водохранилищ.