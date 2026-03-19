На проходящем в Таразе чемпионате Казахстана U15 и U23 среди мужчин до 23 лет определены победители в весовой категории 125 кг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Чемпион мира и Азии, борец вольного стиля Ризабек Айтмухан на этот раз выступал в новом для себя весе. В финале он досрочно победил спортсмена из Актобе Алимжана Салимжана.

Ризабек, который полностью доминировал в поединке, досрочно завершил встречу, обыграв соперника техническим преимуществом. Так, Ризабек Айтмухан стал чемпионом Казахстана в весовой категории 125 кг.