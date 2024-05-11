Robotek Grand Tournament признан страновым IT-брендом Казахстана

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Мира Алипинова

Robotek Grand Tournament растет от чемпионата к чемпионату, за три года он превратился в знаковое событие отечественной робототехники.

фото Игоря Бургандинова

Первый RGT, прошедший в 2022 году, объединил столичных школьников. В следующий раз на полях Robotek встретились лучшие команды страны. В этом году чемпионат впервые вышел на международный уровень, в Астану прилетели успешные команды юных робототехников из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.

С самого первого чемпионата Robotek Grand Tournament как уникальная платформа мировых стандартов создается вместе с республиканским научно-прак­тическим центром «Дарын» и столичным центром «Астана Дарыны».

В 2024 году на главный старт вышли победители областных турниров Robotek Grand Tournament из всех регионов страны. Более 250 школьников в нескольких возрастных группах соревновались в семи категориях: «Роботек», «Мерген», «Гонка по инверсной линии», «Доставка флага», «Робот-доставщик» и «Робот-сортировщик».

На полях Robotek Grand Tournament под казахстанским шаныраком объединились лучшие робототехники тюркоязычных стран. В рамках глобальной инициативы TurkTime! подписаны меморандумы о сотрудничестве отечественной компании «Роботек» и успешных команд президентского лицея «Акылман» (Чолпон-Ата), международной сети «Сапат» (Бишкек), образовательного комплекса Seytek STEM (Токмак), узбекских образовательных центров SteamLand и Roboschool из Ташкента и Чирчика, а также таджикской «Лиги роботов». В ноябре 2023 года на World Robot Olympiad в Панаме Robotek уже закрепил стратегическое партнерство с известным в США центром образовательных услуг в области STEM Chasewood Learning, средней школой Синтая № 19 из китайского Хэбэя, азербайджанской инженерной академией робототехники AREA.

Глобальная уникальность Robotek Grand Tournament в том, что на астанинском чемпионате продолжен трансфер казахстанских интеллектуальных технологий в мировую робототехнику.

– Мы заинтересованы в масштабных страновых и международных соревнованиях по робототехнике. Robotek Grand Tournament – полностью казахстанский по контенту, проводится по авторским регламентам, это вдохновляет детей на новые инженерные решения. Миссия чемпионата абсолютно соответствует миссии нашей компании – помочь детям сделать уверенный шаг в будущее. Мы работаем над созданием отечественного инженерного резерва нового поколения для реальной экономики. Школьники, которые сегодня конструируют и программируют роботов на чемпионатах, будут востребованы на предприятиях завтра: высокотехнологичных, цифровых, роботизированных, с априорным участием искусственного интеллекта, – подчеркнул генеральный директор «Роботек» Санжар Шалкарбеков.

На чемпионате впервые был представлен маскот компании Robotek Теко, который только за первый час набрал тысячные просмотры в социальных сетях в стране и мире. Создала уникальный талисман удачи уральская школьница Дильназ Нургалиева, победившая в республиканском конкурсе на самый креативный эскиз.

Главный кубок – «Ел кубогі» – увезла в Уральск сборная Западно-Казахстанской области. Грант на обучение в Школе информационных технологий и инженерии флагманского вуза страны – Казахстанско-Британского технического университета – вручен Мирасу Слямгазы из Урджарского района Абайской области.

В следующем году в Астане на полях Robotek Grand Tournament намерены встретиться юные робототехники Соединенных Штатов, Китая, Турции, Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Тайваня и других стран.

#робототехника #Robotek Grand Tournament #Роботек

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