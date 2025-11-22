Роботы помогают алматинским поликлиникам заботиться о пациентах

Технологии
16

Во всех поликлиниках Алматы внедрены голосовые роботы в рамках проекта ADMC. Они ежедневно совершают сотни звонков, приглашая жителей города на вакцинацию, скрининги, флюорографию и профилактические осмотры, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Раньше медсестра могла совершить лишь 15–20 звонков в день, тратя много времени и эмоциональных сил. Теперь рутинная работа выполняется автоматически: робот поддерживает обратную связь с пациентом и напоминает о необходимости обследования до его прохождения.

«Голосовые роботы значительно облегчают нашу работу. Теперь мы можем сосредоточиться на общении с пациентами и оказании качественной медицинской помощи, — отмечает Бакыт Кусаинова, медсестра Городской поликлиники №3. — Это экономит время и силы, а жители города получают своевременные напоминания о профилактических осмотрах».

Роботы разговаривают на казахском и русском языках и продолжают дозваниваться, пока не получат ответ. Благодаря системе искусственного интеллекта они могут одновременно обрабатывать тысячи звонков, что повышает эффективность работы поликлиник и разгружает персонал.

Проект реализован Almaty Digital Medical Center — современным центром цифровой медицины, объединяющим ключевые сервисы здравоохранения. Центр ведёт мониторинг показателей здоровья и работает единый контакт-центр 1312, позволяющий врачам уделять больше времени пациентам. Внедрены также телемедицинский патронаж и онлайн-консультации, что делает медицинскую помощь доступнее и удобнее.

Проект ADMC демонстрирует, как цифровые решения помогают медработникам и поддерживают пациентов, делая здравоохранение Алматы более современным и эффективным.

#Алматы #роботы #поликлиники

Популярное

Все
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
В Индии прошел заключительный этап Кубка мира
Гордость Мангистау
Традиции – в современность
Масштабные проверки в жилом секторе
Поддержка для кандасов
FWA-технология – драйвер цифровой трансформации Шымкента
Финансовый капкан: быстрые деньги без шанса на возврат
Миллиарды – в доход государства
Дорога ошибок не прощает
Дворец спорта открыт в Щучинске
Наращивая транзитный потенциал страны
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Целевой контур качественного роста
50 медалей накануне финала!
Бюро Мажилиса
Залипаем...
Казахстан – Армения: выход на уровень стратегического партнерства
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Уверенный рост экономики Приаралья
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Победный выезд «Барыса»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек

Читайте также

В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Самолеты будущего будут стряхивать лед с крыльев с помощью …
В Карагандинской области разработали дроны для подземной ра…
Радиохирургия стала доступна казахстанским пациентам с онко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]