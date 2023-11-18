Родители заплатят 572,7 тыс. тенге за разгромленный детьми погост

Происшествия
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Вахитов Елдос
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В селе Темирского района Актюбинской области вандалы устроили погром на кладбище, передает Kazpravda.kz

Фото: Fishki.net

Вдребезги разбили памятники, сломали кресты, порвали и выкинул венки. Выяснилось, что это устроили школьники, сообщает Qogam-media.kz.

Жители сняли место погрома на фото и видео, обратились в полицию. Виновников нашли, недавно они предстали перед судом, куда с иском обратился один из жителей.

Школьники, проходя среди могил, расположенных на окраине поселка, повредили места памятники, в том числе родителей истца. Он через суд решил добиться возмещения причиненного вреда, говорится в материалах дела.

Темирский районный суд родителей несовершеннолетних детей привлек к административной ответственности за неисполнение ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Кроме того, согласно примирительной процедуре, сельчанам надо будет возместить еще и материальный вред истцу, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних. Четверо родителей должны до 31 декабря 2023 года выплатить ему 572 700 тенге.

Определение суда не вступило в законную силу.

#Актюбинская область #вандализм #Темирский район

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