Не подчинившегося полиции пьяного водителя арестовали в Жезказгане

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Он проведет за решеткой 35 суток

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В селе Кенгир сотрудники патрульной полиции предприняли попытку остановить автомобиль без государственного регистрационного номера. Однако 20-летний водитель не подчинился законному требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. Вскоре его задержали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе проверки было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управления транспортным средством и повторно совершил правонарушение.

«По решению суда нарушитель арестован на 35 суток, а автомобиль водворен на специальную стоянку. Полиция предупреждает граждан о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения»,  сказано в информации МВД.

Ранее в Жамбылской области сотрудники полиции во время патрулирования на 487-м километре автодороги Западная Европа — Западный Китай остановили автомобиль KIA K5, государственный регистрационный номер которого был частично скрыт. 

#водитель #арест #пьяный

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