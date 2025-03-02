Родившая в поезде пассажирка поблагодарила проводницу

Фото: АО «Пассажирские перевозки»

Спустя год после рождения дочери пассажирка поезда №352 «Алматы-Өскемен» приехала в столицу, чтобы поблагодарить принимавшую роды проводницу Багдагул Абдакулову, сообщает Rail-news.kz.

В честь Дня благодарности в столицу приехала пассажирка поезда вместе с мужем, чтобы еще раз встретиться и поблагодарить проводницу Багдагул Абдакулову.

Год назад в поезде №352 «Алматы-Өскемен» между станциями Екаша-Айыртау у нее неожиданно начались схватки, и проводница взяла на себя ответственность и сделала всё возможное, чтобы роды прошли благополучно. Малышка благополучно появилась на свет.

Багдакул Абдакулова 37 лет проработала на пассажирском поезде, и этот случай навсегда останется в ее памяти. Уже в марте Багдагул выходит на пенсию.

Напомним, что в поездах АО «Пассажирские перевозки» в общей сложности родились 14 младенцев.