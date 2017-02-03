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​Родственники второго сорта
Олег ТАРАН

Когда дедушки и бабушки любят внуков больше, чем детей – это понятно: появление нового поколения вызывает у них совсем другие эмоции и чувства. К тому же, маленькие детки – маленькие бедки, и убрать горшок малыша проще, чем подростка от тюрьмы спасать.

Так вот, знавал я одну исто­рию, когда в одном семействе были две категории родных людей. Одни жили неподалеку от своих стариков, навещали частенько и их благорасположения удостаивались постольку-поскольку. Другие же обитали за тридевять земель, бывали в лучшем случае раз в год и при этом считались самыми дорогими и желанными гостями. Гостинцы родителям обе семьи доставляли равнозначные, а вот одаривались отец-мать неравноценно, словно согласно километражу их проживания. Невольно подумаешь, что чем ты дальше, тем роднее, а если ты живешь неподалеку, то довольствуйся малой милостью.

Или другой случай. У старухи-матери было двое взрослых сыновей. Оба в свое время женились, работали, растили детей. А потом одного из них выгнали из семьи (сидел без работы и без пенсии, да попивал потихоньку) и отправили доживать к матери. Помощи по хозяйству от него никакой не было, зато маме стало о ком заботиться под старость лет, да на кого свою пенсию тратить. И ничего, что самой за водой ходить приходилось да печку топить в частном доме, зато живая душа при ней. Кровиночка!

Благополучный младший брат пытался вразумить родственника, чтобы не сидел у матери на шее, но та за него встала стеной: дескать, у тебя семья еще есть пока, вот там и командуй! Помню искреннюю обиду младшего, мол, что он сделал не так? И то сам дров с углем ей закупит, то гостинцев привезет, то с огородом поможет, то ремонт дома сделает. И тут вдруг враз плохим оказался!

Почему так? Может бестолковых и неудачливых больше любят, да привечают, потому что умные дети, дескать, сами свою дорогу найдут, а в проблемных отпрысках родители видят ошибки воспитания? И все-таки житейская неприспособленность одних – это же не повод меньше любить тех, кто чего-то добивается своим трудом. Иначе получается, что чем хуже ребенок, тем желанней он для родителей. И, действуя по этой схеме, многие могут зайти далеко и не туда.

Разумеется, институт любимчиков отменить нереально. Все мы живые люди со своими предпочтениями и симпатиями. Однако было бы здорово, если бы наши пристрастия не мешали по достоинству оценивать достижения и позитивные качества других, менее «заметных» категорий граждан.

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