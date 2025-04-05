Расширенное заседание Совета по взаимодействию с маслихатами состоялось во Дворце Независимости. На секционных и пленарной сессиях депутаты Парламента и маслихатов, члены Правительства, зарубежные и казахстан­ские эксперты обсудили задачи, поставленные Главой государства на II Республиканском форуме депутатов маслихатов и на IV заседании Национального курултая.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Речь также шла о важности дальнейшей активизации взаимодействия сенаторов с депутатами маслихатов, решении актуальных вопросов деятельности местных представительных органов и содействии развитию регионов.

Приветствуя участников заседания, председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев подчеркнул, что за 30 лет маслихаты стали неотъемлемой частью институциональной архитектуры системы управления в стране. Особенно заметно возросла их роль в последние годы в рамках политических реформ Главы государства.

– Президент страны

Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что важнейшим элементом фундаментального триединого принципа «сильный Президент – влиятельный Парламент – под­отчетное Правительство» является ответственное местное управление. Ключевая роль в этом звене принадлежит маслихатам. В рамках конституционной реформы 2022 года приняты системные меры по укреплению самостоятельности маслихатов, расширению их полномочий. Они стали полноправными участниками государственной политики и вносят большой вклад в развитие страны на современном этапе, – подчеркнул председатель палаты.

Маулен Ашимбаев выделил ряд приоритетных направлений совместной работы, необходимых для системной и качественной реализации реформ и задач, поставленных Главой государства на IV заседании Национального курултая. В чис­ле ключевых целей – активное участие маслихатов в создании благоприятных инвестиционных условий, построении социально-благополучного общества, обеспечении мониторинга и целевого использования бюджетных средств, прозрачности и открытости деятельности государственных структур.

– Суть нового этапа реформ Главы государства заключается в обеспечении качественного роста, переходе на новый уровень социальной защищенности, повышении эффективности государственного управления, а также в проведении внутренней политики, направленной на консолидацию общества вокруг общенациональных ценностей. Президент страны четко обозначил, что достижение целей Справедливого Казахстана требует кропотливой работы по формированию системы общенациональных ценностей и политической культуры. И здесь важная роль отводится маслихатам. Маслихаты должны выступать локальными центрами общественной консолидации. В целом на местные органы власти возлагается особая миссия по реа­лизации нового этапа реформ Президента страны, – подчеркнул спикер Сената.

Расширенное заседание стало действенной площадкой для обсуждения вопросов повышения уровня компетенций депутатов, расширения экономических и финансовых полномочий маслихатов и обеспечения их реального участия в формировании и реализации региональной политики, а также активного участия в решении общенациональных задач.

Как было отмечено, развитие регионов и эффективная реализация государственной региональной политики – одно из ключевых направлений работы Сената. За последние годы Парламентом при активном участии маслихатов принят ряд законов, направленных на решение региональных проблем.

– По поручению Главы государства Парламент работает над законодательным обеспечением новой модели экономической политики и системы государственного управления. Для выстраивания более эффективного взаимодействия с местными представительными органами переформатирована работа Совета по взаимодействию с маслихатами, дея­тельность которого ориентирована на предметное решение конкретных региональных задач. Также начата перезагрузка депутатской группы «Өңір» в Сенате, которая наряду с советом станет важной площадкой, где обсуждаются инициативы по решению вопросов развития регио­нов. Наша общая стратегическая цель – укрепление независимости и обеспечение качественного развития страны в интересах всех наших граждан, – отметил спикер Сената.

Благодаря проводимым реформам на региональном уровне соз­даются реальные возможности для экономической активности, что в свою очередь способствует созданию рабочих мест и улучшению условий жизни населения. Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев отметил, что планомерно укрепляется бюджет IV уровня. С момента его внедрения в 2018 году динамика поступлений увеличилась в 2,5 раза. Доля самодостаточности местных бюджетов за 2024 год составила 29,5%. Однако этого недостаточно, считает Ермек Кошербаев, но ситуация будет меняться – в рамках нового Бюджетного кодекса уже передан налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, в планах передать еще четыре вида платежей. Таким образом, собственные доходы сел увеличатся в три раза.

– Планируется укрупнить бюджетные программы сельских округов с 17 до четырех видов. Это позволит сократить корректировку бюджета с двух месяцев до трех дней. В целом новый Бюджетный кодекс будет отвечать запросам общества, способствовать реализации курса бережливой и ответственной бюджетной политики. Важной его частью станут справедливое распределение финансовых ресурсов между регионами, усиление их финансовой самостоятельности и прозрачность бюджетных процессов, – сказал Ермек Кошербаев.

В ходе секционных сессий депутаты Парламента и маслихатов, а также эксперты отмечали особую важность объединения усилий депутатов всех уровней, членов Правительства, эксперт­ного сообщества для повышения потенциала городов и сел. Акцентировалось участниками встреч внимание и на актуальности поднимаемых в рамках секционных заседаний тем. Речь шла о развитии экономик регио­нов, агропромышленного комп­лекса, сельских территорий и охраны окружающей среды, а также социальной политики и инклюзивного общества на местах.