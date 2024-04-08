Роман Скляр призвал строителей СКО мобилизовать всю технику на борьбу с паводком

Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось рабочее совещание с представителями строительных и дорожно-строительных компаний Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В ходе совещания Роман Скляр обратил внимание представителей бизнеса на необходимость срочной кооперации и мобилизации всех имеющихся сил и спецтехники для организации противопаводковых работ.

Как доложил первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов, областной акимат привлек к противопаводковым работам дорожные и строительные компании региона, которые возводят жилье и социально-культурные объекты. По его словам, помимо техники, предприниматели изъявили желание в случае необходимости снабжать спецтехнику ГСМ, которые имеются в резерве.

Роман Скляр поручил руководителям компаний не только задействовать свою технику и людей, но и самим быть на этих объектах для контроля и координации.

В завершение совещания первый вице-премьер напомнил, что глава правительства и его заместители находятся в регионах для координации противопаводковых мер, а президент держит вопрос на личном контроле.