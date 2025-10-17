Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом года

Звезды,Футбол
464
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

За год он заработал $280 млн

Фото: © Carlos Rodrigues / Stringer / Getty Images Sport

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года, сообщает Kazpravda kz со ссылкой на ТАСС

По данным Forbes, за 2025 год Роналду заработал $280 млн, из которых $50 млн доход вне поля.

На втором месте расположился аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси, заработавший $130 млн ($60 млн зарплата + $70 млн доход вне поля).

Третье место занял французский нападающий "Аль-Иттихад" Саудовской Аравии Карим Бензема, заработавший $104 млн ($100 млн + $4 млн).

В топ-10 также вошли француз Килиан Мбаппе из испанского "Реала" (95; 70+25), норвежец Эрлинг Холанд, играющий за английский "Манчестер Сити" (80; 60+20), бразилец Винисиус из "Реала" (60; 40+20), египтянин Мохаммед Салах, играющий за английский "Ливерпуль" (55; 35+20), сенегалец Садио Мане,одноклубник Роналду (54; 50+4), англичанин Джуд Беллингем, играющий за "Реал" (44; 29+15), испанский футболист "Барселоны" Ламин Ямаль (43; 33+10).

 

#рекорд #доходы #футболист #Роналду

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Поклонники Димаша из Латинской Америки представили междунар…
Димаш представил премьеру песни на теннисном турнире Almaty…
ФИФА поможет возродить футбол в Газе
Сборная Казахстана сыграла вничью с Северной Македонией

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]