За год он заработал $280 млн

Фото: © Carlos Rodrigues / Stringer / Getty Images Sport

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года, сообщает Kazpravda kz со ссылкой на ТАСС

По данным Forbes, за 2025 год Роналду заработал $280 млн, из которых $50 млн доход вне поля.

На втором месте расположился аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси, заработавший $130 млн ($60 млн зарплата + $70 млн доход вне поля).

Третье место занял французский нападающий "Аль-Иттихад" Саудовской Аравии Карим Бензема, заработавший $104 млн ($100 млн + $4 млн).

В топ-10 также вошли француз Килиан Мбаппе из испанского "Реала" (95; 70+25), норвежец Эрлинг Холанд, играющий за английский "Манчестер Сити" (80; 60+20), бразилец Винисиус из "Реала" (60; 40+20), египтянин Мохаммед Салах, играющий за английский "Ливерпуль" (55; 35+20), сенегалец Садио Мане,одноклубник Роналду (54; 50+4), англичанин Джуд Беллингем, играющий за "Реал" (44; 29+15), испанский футболист "Барселоны" Ламин Ямаль (43; 33+10).