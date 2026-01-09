Роналду установил новый мировой рекорд

Звезды,Футбол
150

Криштиану показал лучшее достижение в мировом футболе

Фото: idman.biz

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду улучшил собственный рекорд, который является мировым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

40-летний португалец отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Кадисии» (1:2). Для Роналду этот гол стал 958-м в профессиональной карьере — это лучшее достижение в мировом футболе.

Всего в этом сезоне Криштиану Роналду сыграл за «Аль-Наср» 17 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Что касается выступлений команды в национальном первенстве, то после 13 сыгранных матчей «Аль-Наср» идет на втором месте, имея в активе 31 очко.

 

#рекорд #гол #Роналду

