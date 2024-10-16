Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров

Сельское хозяйство , Экономика
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Россельхознадзор нарушает условия Договора о Евразийском экономическом союзе. Об этом в своем депутатском запросе на пленарном заседании заявил депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Respublika

Депутат напомнил, что с 23 сентября 2024 года Российская Федерация ввела односторонние ограничения на транзит казахстанского зерна и ряда сельскохозяйственной продукции через свою территорию.

«Такие меры, блокирующие выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно, зерновые культуры, семена подсолнечника, томаты, перец и другие виды продукции, являются нарушением международных соглашений. Эти барьеры создают нагрузку на сельскохозяйственную отрасль и в целом на экономику нашей страны: казахстанские экспортеры несут большие финансовые потери; вагоны простаивают, сроки поставки продукции истекают.

В итоге обязательства, закрепленные в контрактах, не исполняются. За это отечественные сельхозтоваропроизводители получают штрафы и несут большие убытки. В качестве доказательства приложением к этому документу направляем вам конкретные примеры», - отметил мажилисмен. 

Депутат подчеркнул, что подобные действия Россельхознадзора грозят порчей 25,2 млн тонн зерна, о которых хвалебно докладывали. 

«Кроме того, мы теряем качество и время. Это не преувеличение: результаты труда фермеров, весь сезон работавших, не покладая рук, находятся на грани уничтожения. Если конкретизировать, введенные Россельхознадзором ограничения нарушают условия Договора о Евразийском экономическом союзе. Более того, это противоречит основным принципам свободного движения товаров и транзита между странами-членами Евразийского экономического союза», - сказал депутат. 

В этой связи депутат требует начать официальные переговоры с Российской Федерацией и отменить необоснованные фитосанитарные ограничения на транзит казахстанской продукции.

Также, по его мнению, необходимо пересмотреть тарифы на транзит российской продукции через Казахстан. При необходимости до решения вышеуказанных вопросов нужно ввести такие меры, как ограничение доступа товаров соседней страны на рынок Казахстана и запустить другие логистические направления для экспорта казахстанской продукции. 

«Например, организовать транспортировку через Каспийское море с участием Азербайджана, Ирана и Туркменистана. При необходимости предусмотреть субсидию на транспортировку продукции. Это предотвратит зависимость от российского транзита», - сказал он.

#экономика #депутат #зерно

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