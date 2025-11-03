Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%

Потребительский рынок
142

По данным аналитиков, экономический рост становится ощутимее в повседневной жизни

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет Telegram-канал Tengenomika, рост ВВП Казахстана на 6,3% за семь месяцев 2025 года - это показатель, который звучит уверенно. Но цифры макроэкономики важны не сами по себе, а через то, насколько они отражаются на жизни людей, сообщает Kazpravda.kz

За последние годы Казахстан стал мобильнее и активнее. Внутренний туризм вырос почти на 40% - с 6,6 до 10,5 миллиона человек, зарубежные поездки увеличились втрое - до 1,19 миллиона.

Объемы перевозок также растут: авиа - до 14,4 миллиона пассажиров, а спрос на такси увеличился на 35%. Люди стали больше ездить на такси. В 2018 году 54,3 млн. человек перевезено пассажиров на такси, в 2024 году 73,3 млн. человек. Рост 35%.

Количество собственников имущества увеличилось с 3 854 000 в 2020 году до 4 983 200 в 2024 году. То есть, за 5 лет 1 129 000 человек купило квартиры. Это означает, что у людей появились возможности чаще путешествовать и распоряжаться своими доходами свободнее.

Параллельно меняются повседневные привычки. Казахстанцы стали питаться качественнее - растет потребление мяса и фруктов. Для социально уязвимых категорий продовольственный набор расширен до 43 позиций против прежних 20 - это шаг в сторону снижения уязвимости и повышения продовольственной безопасности.

Изменяется и городская среда: газификация, освещение, благоустройство дворов, ремонт дорог. Особенно ощутимо это в регионах, где подобные улучшения долгое время были отложены. Это не просто инфраструктура - это база для нового качества жизни.

Рост ВВП - важный индикатор, но в центре внимания сегодня должен быть не количественный, а качественный рост: тот, что выражается в благополучии семей, уровне услуг, возможностях для образования, предпринимательства и доступа к инфраструктуре. Экономика должна становиться не просто больше, а ближе - к человеку, к его ежедневным потребностям и возможностям.

Экономический рост становится ощутимее в повседневной жизни - через транспорт, инфраструктуру и потребление. Но качественный рост - это не только цифры, а устойчивые условия для работы, образования и доступа к базовым услугам. Пока результаты заметны не везде, и фокус политики должен смещаться от «роста ради роста» к улучшению жизни людей.

 

#экономика #ВВП #рост

Популярное

Все
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе Miss Universe в Таиланде
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Возле пирамид Гизы открылся Большой Египетский музей
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
Более тысячи уголовных дел по криптовалютам зарегистрировали за 2 года в РК - МВД
В октябре инфляция в Казахстане замедлилась до 12,6%
В Гонконге получают образование около 500 казахстанских студентов
Как вернуть положительную динамику товарооборота с США
Мужчина потрошил диких уток в столичном парке
В ноябре продажа валюты из Нацфонда ожидается в размере $600 -700 млн
КГД получит сведения о должниках МФО и коллекторов
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Как отличить банкноту 1 000 тенге нового дизайна от подделки
Столичные спортсмены завоевали бронзу на Кубке мира по пара пулевой стрельбе
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

С 24 октября стартует акция «Republic Day»
В Казахстане планируют довести долю современного формата то…
Глава Минторговли озвучил дополнительные меры по стабилизац…
Новые возможности казахстанского бизнеса в сфере энергетики…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]