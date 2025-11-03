Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет Telegram-канал Tengenomika, рост ВВП Казахстана на 6,3% за семь месяцев 2025 года - это показатель, который звучит уверенно. Но цифры макроэкономики важны не сами по себе, а через то, насколько они отражаются на жизни людей, сообщает Kazpravda.kz

За последние годы Казахстан стал мобильнее и активнее. Внутренний туризм вырос почти на 40% - с 6,6 до 10,5 миллиона человек, зарубежные поездки увеличились втрое - до 1,19 миллиона.

Объемы перевозок также растут: авиа - до 14,4 миллиона пассажиров, а спрос на такси увеличился на 35%. Люди стали больше ездить на такси. В 2018 году 54,3 млн. человек перевезено пассажиров на такси, в 2024 году 73,3 млн. человек. Рост 35%.

Количество собственников имущества увеличилось с 3 854 000 в 2020 году до 4 983 200 в 2024 году. То есть, за 5 лет 1 129 000 человек купило квартиры. Это означает, что у людей появились возможности чаще путешествовать и распоряжаться своими доходами свободнее.

Параллельно меняются повседневные привычки. Казахстанцы стали питаться качественнее - растет потребление мяса и фруктов. Для социально уязвимых категорий продовольственный набор расширен до 43 позиций против прежних 20 - это шаг в сторону снижения уязвимости и повышения продовольственной безопасности.



Изменяется и городская среда: газификация, освещение, благоустройство дворов, ремонт дорог. Особенно ощутимо это в регионах, где подобные улучшения долгое время были отложены. Это не просто инфраструктура - это база для нового качества жизни.

Рост ВВП - важный индикатор, но в центре внимания сегодня должен быть не количественный, а качественный рост: тот, что выражается в благополучии семей, уровне услуг, возможностях для образования, предпринимательства и доступа к инфраструктуре. Экономика должна становиться не просто больше, а ближе - к человеку, к его ежедневным потребностям и возможностям.

Экономический рост становится ощутимее в повседневной жизни - через транспорт, инфраструктуру и потребление. Но качественный рост - это не только цифры, а устойчивые условия для работы, образования и доступа к базовым услугам. Пока результаты заметны не везде, и фокус политики должен смещаться от «роста ради роста» к улучшению жизни людей.