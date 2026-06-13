Лучшее из села – на большой рынок

Сыр и курт, грибы и ягоды, мыло и авторскую косметику, изделия из кожи и войлока – эти и другие товары привезли в Караганду участники выставки «Одно село – один продукт». Более 50 представителей малого и мик­робизнеса из районов и моногородов не только показали свой товар лицом, но и получили информацию о мерах господдержки.

фото автора

Выставку организовала региональная палата предпринимателей, способствуя развитию брендов и созданию конкурентоспособной продукции с высоким местным содержанием. Для каждого участника обустроили удобное торговое место, подготовили презентационный стенд. Сельчане охотно делились историями создания своего дела с коллегами и журналистами.

Одну из них корреспонденту «Казправды» рассказала жительница поселка Нура Елена Колесниченко (на снимке). Три года назад она, будучи домохозяйкой и матерью троих детей, создала в собственном гараже грибную мини-ферму. Поначалу выращивала вешенки для себя и домочадцев, а потом вошла во вкус и решила наладить коммерческий оборот. Для этого сельчанка прошла онлайн-обу­чение по программе «Бастау бизнес».

– Сейчас выращиваю до 300 кило­граммов вешенок в месяц, – говорит Елена Колесниченко. – Они растут в контролируемых условиях на шелухе подсолнечника или на соломе. Соблюдаю всю технологию, в результате получается вкусный, полезный и экологически чистый продукт. Весь товар стараюсь довести до конечного потребителя, поэтому продаю грибы не только в свежем виде, но и сушеными, маринованными. Есть постоянные покупатели как в нашем районе, так и в Астане, в Караганде.

А вот стартапер из Темиртау Константин Полканов привез на выставку микрозелень различных видов. Он открыл микробизнес всего два месяца назад и уже поставляет продукцию в девять ресторанов моногорода. Предприниматель намерен завоевать государственный грант на развитие бизнеса, расширить производство и наладить сотрудничество с заведениями общепита в Караганде.

– Микрозелень сейчас набирает популярность как атрибут здорового образа жизни, – рассказывает Конс­тантин Полканов, одновременно предлагая мне попробовать продукцию. – В ресторанах ею украшают блюда, кладут в сэндвичи, добавляют в салаты. В отличие от привычной для нас зелени в ней содержится больше полезных микроэлементов. Ее можно сравнить с мясом ягненка – оно, как все знают, всегда вкуснее, сочнее, мягче баранины.

Мастер народного ремесла из Актогайского района Жаннур Толеубаева представила на выставке войлочные ковры ручной работы. Она сохраняет традиции изготовления сырмака, текемета и мечтает открыть в родном селе цех по переработке шерсти.

А вот у участника выставки из Шетского района Сайрана Дюсембаева собственная сыроварня. Он изучил европейские и грузинские технологии и теперь из местного молока изготавли­вает брынзу, сулугуни, чечил, моцареллу и буррату.

Отметим, что региональная выставка «Одно село – один продукт» проводится в Караганде уже в течение трех лет. За это время в ней приняли участие более ста товаропроизводителей. Десять сельских предпринимателей стали победителями регионального конкурса, шестеро получили государственные гранты на развитие своего дела. Такая поддержка микробизнеса стала реальным стимулом для выхода на большой рынок.