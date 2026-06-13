Возможности для производства

Потребительский рынок
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Развитие малого и среднего бизнеса остается одним из ключевых направлений в Атырауской области. Производство МСБ растет, увеличивается объем поддержки, появляются новые рабочие места.

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Как рассказал заместитель акима области Марат Мурзиев, на сегодня в регионе зарегистрировано более 61 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых активно работают более 95% предприятий.

– Доля МСБ в валовом региональном продукте составляет 21,9 процента. В регионе продолжается реализация мер государственной финансовой поддержки предпринимателей. К примеру, в прошлом году на эти цели из местного бюджета было направлено 12,2 миллиарда тенге. В рамках различных программ поддержку получили 249 проектов с общим объемом кредитования 39,2 миллиарда тенге, – сказал Марат Мурзиев.

Примечательно, что предприниматели, воспользовавшиеся мерами гос­поддержки, обеспечили поступление в бюджет до 160 млрд тенге налогов и создали 725 новых рабочих мест.

В 2026 году на продолжение программ поддержки малого и среднего бизнеса из бюджета предусмотрено 3,2 млрд тенге. Кроме того, совмест­но с палатой предпринимателей «Атамекен» в регионе ведется работа по внедрению цифровых решений, упрощению административных
процедур и сокращению сроков оказания государственных услуг для бизнеса.

В ходе рабочего визита в Атыраускую область в начале июня вице-министр национальной экономики Ерлан Саг­наев озвучил меры, принимаемые государством для развития малого и среднего бизнеса.

– Министерство нацелено на соз­дание максимально прозрачной и стимулирующей среды для МСБ. В текущем году в рамках инструментов господдержки Атырауской области уже выделено 10 миллиардов тенге, а также предоставлены кредитные гарантии на 12,1 миллиарда тенге. Это реальные ресурсы, которые должны работать на расширение деловой активности и появление новых производств, – отметил Ерлан Сагнаев.

По данным управления экономики и финансов, в малом и среднем бизнесе региона занято порядка 150 тыс. человек, и это показывает его значимую роль в обеспечении рабочих мест. Только в прошлом году объем продукции, произведенной предпринимателями, достиг 3,8 трлн тенге, что подтверждает значительный вклад бизнеса в экономику региона.

#производство #Атырауская область #МСБ

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