Когда молоко есть, а перерабатывать нечего

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

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Еще недавно современный молокоперерабатывающий завод компании «Айкан», выпускающей продукцию под торговой маркой «Эмир», считался одним из самых перспективных предприятий отрасли. В его создание семья владельцев вложила более двух десятилетий труда, постепенно превра­тив небольшой цех в высокотехнологичное производство.

Началась же история предприятия в 2000 году. Тогда супруги решили открыть собственное производство сыров. Глава семьи Айкан Мухаррем, казах – оралман из Турции, по профессии инженер-технолог молочной продукции, долгое время работал по восстановлению перерабатывающих предприятий в Северном и Центральном Казахстане. Накопленный опыт подтолкнул его к мысли о собственном деле.

С супругой Алмагуль Кудайбергеновой для запуска производства выбрали Шымкент. Изучив рынок, предприниматели увидели парадоксальную ситуа­цию: в регионе было достаточно молока, однако собственного производства сыров практически не существовало. Основная продукция поступала из Узбекистана, Кыргызстана и от нескольких казахстанских предприятий.

Будущие владельцы завода арендовали помещение и приобрели оборудование, которое продавалось по частям после закрытия одного из производств.

– Начинали работу в маленьком цехе, – рассказывает руководитель предприятия Алмагуль Кудайбергенова. – Нас было всего пятеро, включая меня и мужа. Сами занимались практически всей работой – от производства до упаковки продукции. Я на рассвете ездила на молоковозе по аулам собирать молоко. Потом подключался супруг: сам сырье кипятил, пастеризовал...

В 2005 году семья приобрела земельный участок под строительство собственного предприятия. Однако путь от идеи до запуска оказался долгим. Потребовались годы на оформление документов, строительство зданий и создание инфраструктуры.

Лишь в 2012 году заработал завод, продукция которого начала выпускаться под брендом «Эмир». Поначалу ассортимент был небольшим. Основным продуктом стал сыр «Эмир», который фасовали в небольшие упаковки, поскольку необходимого оборудования для крупных объемов тогда не имелось.

Постепенно производство расширялось. В ассортименте появились брынза в рассоле, моцарелла, сулугуни, чечил, сметанковый и голландский сыры. Компания инвестировала собственные средства в закупку оборудования и сертификацию новых видов продукции.

Особое внимание уделялось качеству. Для производства использовали натуральное молоко из села Карабулак Сайрамского района, а закваски закупали в Турции. На предприятии принципиально отказались от стабилизаторов для увеличения сроков хранения.

В 2017 году благодаря поддержке фонда развития предпринимательства «Даму» предприятие прошло масштабную модернизацию. Были приобретены современные автоматизированные линии, что позволило значительно повысить производительность и качество продукции.

Со временем сыры под брендом «Эмир» стали продаваться не только в Шымкенте, но и в Алматы, Астане, Актау, Атырау. Продукция поставлялась в торговые сети, на рынки. К этому моменту компания превратилась в одного из крупнейших переработчиков молока на юге страны. Современные мощности позволяли перерабатывать значительно больше сырья, чем прежде, предприятие строило планы дальнейшего расширения.

Следующим этапом развития стало строительство завода нового поколения в селе Аксу. Руководство приобрело земельный участок и начало подготовку к реализации масштабного инвестицион­ного проекта, который многократно увеличивал объем переработки сырья. Предприятие было запущено в рамках Карты поддержки предпринимательства в регионах. По программе «Дорожная карта бизнеса-2020» товарищество получило инвестсубсидию.

Завод по переработке молочной продукции ТОО «Айкан» может перерабатывать сто тонн молока в сутки. Однако сегодня задействована только десятая часть его мощностей.

– Нам удалось выйти на половину проектной мощности, но с нового года пришлось резко сократить объем переработки, – сетует Алмагуль Кудайбергенова. – Нет сырья. Вернее, оно есть, но мы не можем его получить от партнеров, точнее, не можем документально оформить. В итоге сегодня предприятие столкнулось с серьезным вызовом.

Дело в том, что после вступления в силу изменений в налоговом законодательстве многие поставщики оказались в сложной ситуации. Значительная часть сырья традиционно поступала от небольших фермерских хозяйств и владельцев личных подворий. Теперь для официальной сдачи молока требуется оформление документов, которые далеко не все производители могут предоставить.

В результате многие мелкие поставщики перестали работать с переработчиками либо существенно сократили объемы поставок. Для завода последствия такой ситуации оказались крайне болезненными.

Сегодня производственные линии загружены лишь на 10% от проектной мощности. Чтобы занять сотрудников, а здесь работают 80 человек, пришлось освоить выпуск новых видов продукции, включая сухую сыворотку, которую охотно покупают алматинские кондитеры.

По словам представителей отрасли, проблема затрагивает не только одно это предприятие. Под угрозой оказываются инвестиции, рабочие места и дальнейшее развитие переработки молока и другой сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем тревогу у переработчиков вызывает и снижение объемов реа­лизации продукции. Причины этого процесса в компании продолжают анализировать.

– Мы предполагаем, что увеличение поставок более дешевой продукции из России и Кыргызстана усиливает конкуренцию на внутреннем рынке и сокращает долю казахстанских производителей, – отмечает Алмагуль Кудайбергенова. – Возможно, необходимо усилить контроль качества импортируе­мых товаров, а также более эффективно пресекать случаи серого импорта и ценового демпинга.

По ее словам, для отечественной молочной отрасли конкуренция с зарубежными производителями сегодня выступает одним из ключевых вызовов. Более доступная по цене импортная продукция вынуждает казахстанские предприятия снижать стоимость собственных товаров, что напрямую отражается на рентабельности производства.

Особую обеспокоенность вызывает присутствие на рынке значительного объема фальсифицированной продукции – сырных продуктов с растительными жирами, реализуемых под видом натурального сыра. Стоимость таких товаров существенно ниже, что создает неравные условия конкуренции для добросовестных производителей.

Дополнительным фактором давления становятся курсовая разница, более дешевое сырье и масштабные производственные мощности соседних стран, благодаря которым импортная продукция зачастую оказывается более конкурентоспособной по цене.

Предприниматели надеются, что государственные органы и отраслевые объединения смогут выработать решения, которые позволят сохранить прозрачность рынка, не лишая переработчиков возможности работать с тысячами мелких поставщиков сырья. В противном случае предприятия, в создание которых были вложены годы труда и значительные инвестиции, рискуют использовать свой производственный потенциал лишь частично.