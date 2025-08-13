Рост ВВП Казахстана за семь месяцев достиг 6,3%

Дана Аменова
Основными драйверами являются транспорт, строительство и торговля

На пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о ходе исполнений поручений Главы государства по обеспечению роста экономики, сообщает Kazpravda.kz

Он отметил, что Глава государства поставил амбициозную задачу по удвоению ВВП к 2029 году. По итогам 2024 года в этом направлении был достигнут целевой показатель.

«Работа в этом направлении продолжается, в частности, за счет стимулирования инвестиций, повышения производительности и расширения несырьевого сектора экономики. По итогам января-июля текущего года экономический рост достиг 6,3%. Рост в реальном секторе составил 8,3%. Производство услуг выросло на 5,2%», — сообщил Серик Жумангарин.

Основными драйверами являются транспорт (+22,5%), строительство (+18,5%) и торговля (+8,6%). В горнодобывающей промышленности продолжался рост (+8,5%), в обрабатывающем секторе также хорошие показатели (+6,1%).

