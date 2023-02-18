Рост заболеваемости Covid-19 отмечается в Казахстане

За последние две недели в Казахстане отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Каzpravda.kz .

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"За последние две недели отмечается рост заболеваемости (коронавирусом. – Прим.ред.) практически во всех регионах. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 15%. Все регионы продолжают оставаться в зеленой» зоне, однако мы отмечаем, что показатель R, то есть показатель, который характеризует на сегодня распространенность инфекции, больше единицы в 14 регионах», - сообщила Айжан Есмагамбетована заседании ЦИК РК.

По словам чиновницы, такая ситуация в Алматы, Астане, Шымкенте, а также в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.

Наряду с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, по ее словам, в Казахстане продолжается эпидемиологический сезон ОРВИ и гриппа.

"По гриппу мы видим рост заболеваемости на 30%. Также отмечается рост заболеваемости по ОРВИ. Так, за последнюю неделю заболеваемость выросла по всей стране в 1,6 раза", - добавила Айжан Есмагамбетова.



