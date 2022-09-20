Рожден делать добро

Время быстротечно... С Бекетом Тургараевым, кажется, впервые встретились и познакомились не так уже давно, но это было десять лет тому назад. Годы, как перелетные птицы, пролетели незаметно.

Его приезд на работу в Мангистау был связан с событиями 2011 года в Жанаозене. После них сменился аким области, им стал известный юрист, экс-министр юстиции и внутренних дел республики, сенатор Бауржан Мухамеджанов. Видимо, в этот момент в руководство области нужен был человек, который сумел бы разобраться в случившемся с точки зрения юриспруденции. Новый глава области сразу пригласил к себе в качестве советника специалиста с большим опытом, с которым в свое время вместе работал, – Бекета Тургараева.

Из биографии Бекета Тургарае­вича, которую нашел в Интернете перед нашей с ним первой встречей, узнал, что он является ветераном судебной системы, в свое время возглавлял работу областных судов Южно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, занимал ответственные посты в Генеральной прокуратуре и Министерстве юстиции республики, что он док­тор юридических наук. По его умению слушать собеседника, вести беседу я сразу же понял, что это глубоко интеллигентный человек.

В результате принятых центральными и местными государственными органами с привлечением общественнос­ти необходимых мер, а также хорошо обдуманной разъяснительной работы среди населения ситуация в регионе быстро выравнивалась. Виновные были наказаны, невиновные – оправданы. Во всем этом, надо сказать прямо, есть огромная заслуга Бекета Тургараева, к которому местное население за его профессиональный подход относилось с доверием и уважением.

Когда я глубже ознакомился с биографией Бекета Тургараевича, то понял, что он не только профессионал своего дела, но и человек с большим интеллектуальным кругозором – знаток истории, культуры и литературы. Автор ряда книг, а также статей самой разной тематики, опубликованных в республиканских изданиях. В разных регионах республики, где ему приходилось работать, он сумел оставить добрый след в плане историко-культурного и духовного развития.

Работу эту много лет тому назад он начал со строительства на личные средства средней школы в родном селе. В Петропавлов­ске спонсировал и организовал строи­тельство надмогильных сооружений Кожабергена-жырау, Токсан-би, памятников Шал акыну, академику Евнею Букетову, Ұкілі Ыбраю. В Актау совместно с известным нефтяником Мейрамом Ахметжановым и автором этих строк были установлены бюсты известного государственного деятеля Нуртаса Ондасынова и отца казахской нефти Сафи Утебаева.

Бекет Тургараев издал избранные собрания сочинений и отдельные книги известных писателей и поэтов, а также многих рядовых мастеров пера. Такие видные личности, как Байкен Ашимов, Салык Зиманов, Серик Кирабаев, Азильхан Нуршаихов, Кадыр Мырзалиев, Какимбек Салыков, Абиш Кекилбаев, писали статьи, оставляли теплые отзывы Бекету Тургараевичу за безвозмездную помощь и поддержку.

Но самой значительной работой в этом плане является построенный им историко-этнографический парк «Мәңгілік ел» с комплексом памятников на его малой родине, который осуществлялся в рамках реализации государственных программ. Бекет Тургараев после выхода на пенсию занялся бизнесом. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем, и здесь у него получается все благополучно, что позволило ему успешно реа­лизовать имеющий большое социальное значение данный грандиозный проект.

Парк расположен на 45-м километре магистральной автотрассы Шымкент – Ташкент на холме возле населенного пунк­та Сарапхана Казыгуртского района Туркестанской области на площади 10 гектаров. Здесь посажено около 6 тыс. алатау­ских елей и много других видов деревьев. Территория парка ныне превратилась в цветущий сад. Полностью построенный за счет личных средств парк безвозмездно передан на баланс районного отдела коммунального хозяйства, что стало конкретным примером воплощения в жизнь проекта «Туған жер» («Родная земля»), вытекающего из программы «Болашаққа бағдар. Рухани жаңғыру» («Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»). Уход за исторически­ми памятниками остался за основателем объекта Бекетом Тургарае­вым и его командой.

О ходе поэтапной реализации проекта «Мәңгілік ел» нам рассказывал сам Бекет Тургараевич, а также люди, которые там побывали. В 2018 году мы с Мейрамом Ахметжановым с супругами по приглашению Тургараевых были в гостях в Шымкенте, когда нам тоже посчастливилось увидеть все своими глазами.

Осмотр начали с посещения монумента «Бабалар рухына тағзым» («Поклонение предкам»), установленного в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Строение состоит из стелы высотой 21 метр и окружающих ее черных гранитных досок, куда внесены имена 530 сарапханинцев, оставшихся на полях сражений, а также вернувшихся живыми, но уже ушедших в мир иной.

К 375-летию победы в Орбулакском сражении против джунгарских завоевателей был построен мемориальный комплекс «Батыр бабалар» («Предки-герои»), где установлены монументальные памятники героев сражения – Салкам Жангир-хана и Жалантоса Бахадура на конях. Окружает их панорама «Отан қорғау шайқасы» («Битва за защиту Родины») и эпические картины переселения населения «Елім-ай» («Страна моя»).

Издалека виден и привлекает внимание белоснежный мавзолей одного из основателей рода Тугейболата и его супруги Кырбас. Он построен из мангистауского подземного камня-известняка известными мастерами из этого региона.

В начале июня этого года мы были снова в Шымкенте и, конечно же, побывали в парке «Мәңгілік ел». За прошедшие четыре года парк значительно расширился, появилось много новых уникальных сооружений. Это памятники «Ұлы дала даналары – Ұлттың ұлы билері» («Мудрецы великой степи – великие бии (судьи) нации»), «Алаш» арыстары» («Видные деятели «Алаша»»), «Анаға тағзым» («Поклон матери»), «Кие­лілер кесенесі» («Мавзолей святых»), «Қазақ батыры палуан Қажымұқан Мұңайтпасов» («Казахский герой борец Кажымукан Мунайтпасов»), «Ер есімі ел есінде – Рахманберді Әбдірайымұлы» («Имя героя в памяти народа – Рахманберді Абдырайымулы»).

Среди этих неповторимых произведений искусства следует особо отметить «Киелілер кесенесі», площадь которого составляет 34 х 14 кв. м. Внешние и внутренние стены мавзолея украшены национальными орнаментами. Внутренняя часть здания украшена более 20 картинами, взятыми из книги «Сакральные объекты Казахстана общенационального значения», выпущенной в 2017 году. Картины выполнены крупным форматом. Установлен аудиогид, дающий разъяснения на трех языках: казахском, русском и английском. Задача этого объекта обзорно ознакомить и в одном месте дать необходимую информацию отечественным и зарубежным туристам об исторических сакральных объектах. «Киелілер кесенесі» в парке «Мәңгілік ел» решением Респуб­ликанского научно-экспертного совета от 30 апреля 2021 года № 4 включен в список священных объектов Туркестанской области.

Все памятники комплекса построены с привлечением известных скульпторов, архитекторов, дизайнеров и строителей. Каж­дая деталь, вплоть до дорожек, тротуаров, мусорных контейнеров, продумана до мелочей. Вдоль дорожек и тротуаров на гранитных досках красиво вы­гравированы высказывания аль-Фараби, Абая, Главы нашего государства.

Красиво смотрятся площадь Поклонения, амфитеатр на ней. Для посетителей парка построены «Ұлы баба – Ұлы шаңырағы», «Мәңгілік ел үйі» – «Дома приема гостей и туристов», этноаул, состоящий из четырех домиков, построенных в форме юрты, каждый из которых имеет свое название и предназначение. Открытию исторических памятников предшествовали международные и республиканские научные конференции на базе некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова».

В парке «Мәңгілік ел» побывали многие известные политики, деятели науки, культуры и искусства, космонавты. Все они оставили восхищенные отзывы об увиденном. Здесь ежедневно бывают десятки туристов, их количество растет день ото дня. Бесспорно, эстетическое и познавательное значение объек­та делает его желательным и обязательным для посещающих, тем более находится он в зоне туристического маршрута Туркестан – Самарканд. Это говорит о том, что замысел воплощен в жизнь успешно, оправдывает себя, и труд не пропал даром.

Все перечисленное выше – это лишь часть выполненных Бекетом Тургараевичем за счет собственных средств работ. Словом, этот человек рожден делать добро.