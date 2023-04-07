Розыгрышем квартир от МИИР заманивают мошенники казахстанцев

Мининдустрии официально опровергает данную информацию, так как вопросы предоставления жилья относятся к компетенции местных исполнительных органов и осуществляются раздельными списками, по категориям, а также по дате постановки на очередь.

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК обратилось к казахстанцам с предупреждением остерегаться мошенников, сообщает Kazpravda.kz.

"На сегодня в call-центр Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК участились звонки граждан о "проводимом розыгрыше квартир на конкурсной основе". Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, информируют жителей о том, что министерством совместно с местным исполнительным органом проводится розыгрыш квартир на конкурсной основе, уверяют о наличии "финансовой задолженности" государственному органу, в случае ее погашения, житель "получает квартиру" на конкурсной основе", - говорится в сообщении МИИР.

Министерство официально опровергает данную информацию, так как вопросы предоставления жилья относятся к компетенции местных исполнительных органов и осуществляются раздельными списками, по категориям, а также по дате постановки на очередь.

"Для получения актуальной информации по предоставлению жилья из государственного жилищного фонда рекомендуем обращаться в местный исполнительный орган (акимат) по месту жительства. Убедительно просим игнорировать распространение сомнительной рекламы, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - добавили в министерстве.