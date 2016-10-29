​Рукоделье с изюминкой

Первые шаги навстречу успеху молодая женщина сделала, сама того не ожидая, будучи в декретном отпус­ке. Шитье всегда было ее любимым делом. Она неоднократно шила что-то для дома, с удовольствием готовила приданое для своих сестренок и близких родственниц. А когда семья переехала в новый дом, Куралай решила внести изюминку в празднование в честь переезда и изготовила для гостей новые подуш­ки. Подушки для сидения так понравились всем пришедшим на новоселье, что девушка получила в тот вечер не только похвалу, но и первые заказы.

– В то время я была в декретном отпуске и подумала: почему бы и не сшить? Да и отказывать уважаемым гостям было неудобно, – вспоминает К. Ауелбекова. – Увидев, как им понравилось шитье, мой муж предложил открыть свое дело.

Так волею случая у мастерицы появился собственный бизнес, официальная история которого началась примерно полтора года назад. Первое время покупателями были исключительно родственники семьи, которые и помогли рукодельнице поверить в свои силы. Но постепенно люди стали узнавать о таланте Куралай, и сегодня ее изделия ручной работы пользуются большим спросом не только среди местного населения, но и среди жителей других регионов республики. За сравнительно небольшой промежуток времени у предпринимательницы сформировалась солидная клиентская база, которую она намерена расширять дальше.

Наилучшей рекламой для молодой бизнесвумен служит высокое качество изготовленных ею изделий, которое и является одним из секретов успеха. Она прекрасно понимает, что, купив однажды ее товары, впоследствии эти люди могут порекомендовать такие же своим родственникам, друзьям и знакомым. Поэтому главное, чем дорожит мастерица, – доверие заказчиков, без которого ни один бизнес не построить. Кроме того, при выполнении работы большое внимание уделяется дизайну изделий – Куралай не копирует конкурентов, а создает собственные эскизы, умело сочетая традиционные мотивы с со­временными тенденциями.

Сегодня в швейном цехе вместе с ней трудятся шесть человек: четверо мастеров и две помощницы. Все работают с удовольствием, как большая дружная семья. Здесь производят любые виды изделий для приданого невесты.