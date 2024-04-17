Рукописи Каныша Сатпаева представили в Национальной библиотеке РК.

фото Дмитрия Ерофеева

Выдающийся геолог, основатель и первый президент Национальной академии наук РК Каныш Сатпаев был не только ученым – он, по воспоминаниям современников, как никто другой умел вдохновлять людей. Неукротимая страсть к познанию, вера в силу науки и постоянное стремление к новым открытиям заставляли следовать за ним, верить ему и подражать.

Большая часть научного наследия Каныша Сатпаева сохранена в Национальной библиотеке РК. Очень символично, что именно здесь состоялся вечер памяти «Әлем таныған қазақтың Қанышы», на который были приглашены государственные и общественные деятели, ученые, поэты и писатели, родные Каныша Сатпаева и учащиеся алматинских школ.

Открыла мероприятие директор Национальной библиотеки РК Бакытжамал Оспанова:

– В его работах мы находим не только сведения о геологической структуре нашей родины, но и анализ влияния геологических процессов на формирование природных ресурсов и экосис­тем. Его труды стали неотъемлемой частью образования молодых геологов, подарив им ключ к пониманию глубин нашей планеты.

Интересными фактами и воспоминаниями из жизни ученого делились директор Междисциплинарного научного центра НАН РК при Президенте РК Куантар Алиханов, геолог, внук Каныша Сатпаева – Александр Третьяков, доктор химических наук, профессор, внучка Сатпае­ва – Алима Жармагамбетова, академик НАН РК, доктор гео­лого-минералогических наук Султан Оздоев.

Кандидат биологических наук Надежда Ниретина передала в дар Национальной библиотеке книги о выдающемся ученом. В рамках мероприятия Службой редких книг и рукописей была организована книжно-иллюстративная выставка «Қаныш – қазақ қазынасы».

Заведующая отделом мемориального Музея им. К. Сатпаева Бахытжамал Айтмухамбетова представила экспонаты и архив­ные фотографии, рассказывающие о жизни и деятельности ученого, главный специалист Исторического музея Satbayev University Аденулы Аспандияр ознакомил с материалами университетского музея. Учащиеся гимназии № 140 им. М. Макатае­ва прочитали стихи, посвященные Канышу Сатпаеву.

Выдающийся ученый внес огромный вклад в изучение и освое­ние природных ресурсов Казах­стана. Его исследования позволили разрабатывать новые методы поис­ка полезных ископае­мых и рационального использования земельных угодий. Вклад Каныша Сатпаева в развитие экономики Казахстана сложно переоценить – весь его жизненный и научный путь является примером служения Отечеству, образцом для нового поколения молодых ученых.