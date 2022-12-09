Руководителя спецЦОНа и 4 полицейских подозревают в создании ОПГ в Астане

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Антикоррупционная служба сообщила о пресечении противоправной деятельности организованной преступной группы, занимавшейся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, передает Kazpravda.kz.

В Антикоре сообщили, что работа по разоблачению чиновников и гражданских лиц проведена совместно с прокуратурой Астаны.

«Установлено, что преступная группа с января т.г. путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин, предлагая свои услуги, похищали их денежные средства и осуществили незаконную регистрацию 486 транспортных средств», - рассказали борцы с коррупцией.

Стоимость незаконной услуги за одну машину составляла от 400 тыс. до 1,6 млн. тенге.

«Заполучив желаемые денежные средства, подозреваемые подделывали письменные формы сделок купли-продажи автомашин, квитанции об уплате госпошлин за изготовление гос.номеров и свидетельств о регистрации транспортных средств.

Деятельность ОПГ стала возможной в том числе вследствие умышленного неправомерного уничтожения госавтоинспекторами органов внутренних дел в информационной системе «Сервисный центр «WEB-модуль» сведений о ранее утилизированных автомашинах и ввода вместо них сведений вновь ввезенных автомобилей. С санкции суда четверо полицейских взяты под стражу», - проинформировали представители Антикора.

В агентстве отметили, что деньги граждан, предназначенные для оплаты госпошлин и платежей, подозреваемыми похищались и тратились на личные нужды.

«В результате преступной деятельности указанных лиц причинен ущерб гражданам и государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов на сумму порядка 1 млрд. тенге.

На сегодняшний день по делу задержаны еще 4 активных участников преступной группы, в том числе руководитель СпецЦОНа №2 по городу Астане», - рассказали в агентстве по борьбе с коррупцией.

Расследование продолжается. Борцы с коррупцией призывают граждан не прибегать к услугам сомнительных посредников и регистрировать авто только в официальном порядке.