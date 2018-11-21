Ряд законов подписал Президент РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Кроме того, был подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным Комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах Представительства Международного Комитета Красного Креста в Республике Казахстан".
Еще один документ, подписанный главой государства – Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах "Туймазы – Омск – Новосибирск-2" и "Омск – Павлодар".
Кроме того, был подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным Комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах Представительства Международного Комитета Красного Креста в Республике Казахстан".
Еще один документ, подписанный главой государства – Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах "Туймазы – Омск – Новосибирск-2" и "Омск – Павлодар".