Ряды Нацгвардии в Шымкенте пополнились новобранцами

Около 50 новобранцев из Алматинской области прибыло в воинскую часть 6506 Национальной гвардии МВД РК в Шымкенте

Фото: пресс-служба РгК «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК

Новобранцев на строевом плацу воинской части встретили под звуки военного оркестра.

В стенах воинской части с приветственным словом к молодым воинам обратился временно исполняющий обязанности командира бригады, полковник Толеген Шыныбеков, который поздравил новоиспеченных гвардейцев с прибытием в пункт дислокации и ответил на интересующие вопросы.

Прибытие новобранцев из остальных регионов страны ожидается в течение недели. Всего же в рамках данного призыва бригада примет порядка 400 солдат.

Молодым ребятам предстоит пройти курс молодого бойца в течение месяца, после чего будет проведена военная присяга.

«К приезду призывников в части созданы все условия, создана администрация сбора. В ее состав вошли опытные офицеры и сержанты, которые не только обучат солдат азам военного дела, но и помогут адаптироваться в новых для них условиях», – отмечает начальник учебного пункта полковник Багитжан Баламбаев.

«Служба в армии – дело чести и принципа каждого мужчины», - уверенно заявляет молодой воин Бейбарыс Жуманиязов из города Конаев.

Следует отметить, что после приведения к военной присяге молодые ребята будут заступать на боевую службу по охране общественного порядка в городах Шымкент и Туркестан.