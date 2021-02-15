Рыба по евростандарту

За 10 лет планируется добиться прироста производства рыбы с 9 тыс. до 270 тыс. тонн. Как рассказал аким Курмангазинского района Атырауской области Кайрат Нуртаев, за счет инвесторов намечено искусственно вырас­тить и выпустить в реку Кигач более 10 млн мальков.

– Также будет развиваться прудовое хозяйство. Кроме того, в целях развития рыбоводства, животноводства, птицеводства и растениеводства предполагается провести углубление дна реки Кигач, включая 243,5 километра прилегающих водных объектов (каналов) и реконструкцию 75-километровой оросительной системы канала «Кобяково – Забурунье», – отметил Кайрат Нуртаев.

Приграничный с Астраханской областью (РФ) Курмангазинский район расположен на берегу Кигача. Именно здесь, как и на реке Урал, ведется вылов осетровых и частиковых пород рыб. Для развития рыбной отрасли региона планируется осуществить проекты по строительству рыбоперерабатывающих цехов.

– До этого большая часть добытой рыбы отправлялась за рубеж в замороженном, охлажденном, вяленом виде в соответствии с евростандартом. Для дальнейшего развития прудового хозяйства производственный кооператив «Каспий-балык» с привлечением российского инвестора построил рыбоперерабатывающий цех в селе Бирлик. Проект стоимос­тью 200 миллионов тенге будет перерабатывать 30 тонн рыбы в сутки. В настоящее время цех дал работу 50 местным жителям. В ходе рыболовной кампании уже переработано 350 тонн рыбы в соответствии с евростандартом, – подчеркнул Кайрат Нуртаев.

Стоит заметить, что за прошлый год более 3,3 тыс. тонн рыбы было экспортировано в Российскую Федерацию, Грузию и Украину.