Рыбакина разгромила первую ракетку мира на турнире в Цинциннати

Теннис
70

Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Цинциннати, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

В четвертьфинале казахстанка за час с небольшим уверенно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко – 6:1, 6:4. По ходу игры Елена Рыбакиной сделала 11 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. Это уже 11-й полуфинал уровня WTA 1000 в карьере Рыбакиной.

За свою карьеру казахстанка в седьмой раз обыграла первую ракетку мира.

За выход в финал соревнований в Цинциннати Елена поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в 1/4 финала обыграла россиянку Анну Калинскую.

#теннис #Елена Рыбакина #WTA-1000 #Цинциннати #Арина Саболенко

