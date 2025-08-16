Фото: ФТК

В четвертьфинале казахстанка за час с небольшим уверенно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко – 6:1, 6:4. По ходу игры Елена Рыбакиной сделала 11 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. Это уже 11-й полуфинал уровня WTA 1000 в карьере Рыбакиной.

За свою карьеру казахстанка в седьмой раз обыграла первую ракетку мира.

За выход в финал соревнований в Цинциннати Елена поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в 1/4 финала обыграла россиянку Анну Калинскую.