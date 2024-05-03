Рыбакина с огромным трудом обыграла Путинцеву

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Аскар Султан

Казахстанские теннисистки подарили болельщикам самый зрелищный поединок в столице Испании

фото WTA

В эти дни казахстанские любители тенниса с особым интересом наблюдают за крупным турниром Mutua Madrid Open самой высокой теннисной категории серии «Мастерс» WTA 1000 среди женщин, а также мужчин – АТР 1000. И это неспроста, так как здесь невероятную игру показывали наши Юлия Путинцева и Александр Бублик, а теперь продолжает сражаться лишь Елена Рыбакина.

Мы уже писали о предыдущих поединках наших соотечественников, а теперь остановимся на последних. И начнем на этот раз с выступления первой ракетки Казахстана среди мужчин и 18-го номера в мировом рейтинге Александра Бублика. Он в Мадриде дошел до 1⁄8 финала, где на его пути встал первая ракетка России и четвертый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Даниил Медведев.

Поединок получился не только зрелищным, но и эмоционально тяжелым. Победитель первого сета определился лишь на тай-брейке, где сильнее оказался россиянин – 7:6. Во втором сете Медведев стартовал очень уверенно, поведя в счете 4:0, но Бублик смог собраться и сделать невероятный камбэк, до минимума сократив отставание (4:5), но в конце концов опять уступил с итоговым счетом 4:6. Этот матч длился один час и 44 минуты.

Кстати, в 1⁄4 финала Даниил сошелся в поединке с чехом Иржи Легечкой, который в другом матче выбил с турнира легендарного испанского теннисиста – 22-кратного чемпиона турниров Большого шлема Рафаэля Надаля.

Юлия в ярости сломала ракетку

Пока что самый яркий матч в столице Испании выдали казахстанские теннисистки, которые волею слепого жребия сошлись в четвертьфинале. Ох, и не зря мы в предыдущем номере газеты предупреждали о том, что, несмотря на статус фаворитки, Елене Рыбакиной придется очень непросто играть против своей соотечественницы Юлии Путинцевой.

Рыбакина хоть и является четвертой ракеткой планеты и первым номером в Казахстане среди женщин, но такого яростного старта от второго номера нашей сборной и 50-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Путинцевой, наверное, как и все мы, тоже не ждала.

Юлия очень уверенно провела первый сет и заслуженно его выиграла со счетом 6:4. А вот далее для Путинцевой наступила настоя­щая драма. Она вначале вполне могла выиграть (а тем самым и досрочно завершить поединок) и второй сет, но здесь все дошло до тай-брейка – дополнительных розыгрышей мячей, где упорнее оказалась Рыбакина, выигравшая со счетом 7:6. И наконец, в решающем, третьем сете Путинцева вела со счетом 5:2, имела два матчбола (для выигрыша требовалось точнее ударить два раза), но в итоге проиграла со счетом 5:7 и в ярости разломала дорогую ракетку о корт. Матч длился целых два часа и 48 минут и стал одним из самых зрелищных на турнире.

У Елены оказались по-настоя­щему железные нервы. Да, она тоже была весьма недовольна собой в этом поединке, и ей тоже порой хотелось что-нибудь сокрушить вокруг, но в последние секунды она себя все же сдерживала. Кстати, она впервые выиграла у Путинцевой. До этого счет в очном противостоянии был 2:0 в пользу Юлии.

– Это действительно тяжелый матч, хотя я и знала, что будет нелегко. Надеялась, что начну лучше, но... Уступая в счете 2:5, я уже оставила эмоции и разочарование и просто продолжала играть. Юля стала немного больше злиться, и некоторые ошибки мне помогли. Я просто продолжила играть, а сейчас действительно счастлива, что выиграла, – сказала Рыбакина в послематчевом интервью на корте.

После этой победы Елена вышла в свой шестой полуфинал WTA в 2024 году и одержала уже 16-ю подряд победу на грунте. За последние десять лет более продолжительную серию побед на грунте имели лишь две теннисистки – знаменитая американка Серена Уильямс (20 в 2015–2016 годах) и полька Ига Швентек (18 в 2022 году). Рыбакина – вторая теннисистка за последние десять лет, выигравшая 30 матчей за первые четыре месяца с начала года. Лидирует по этому показателю нынешняя первая ракетка мира Швентек (32 победы в 2022 году).

Теперь в полуфинале Рыбакина встретится со своей давней подругой-соперницей, второй ракеткой мира белоруской Ариной Сабаленка, которая в матче 1⁄4 финала довольно уверенно обыграла 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву (43-я в WTA) со счетом 6:1, 6:4. Елена и Арина провели между собой восемь встреч на уровне WTA, в которых пять побед одержала Сабаленка и три игры остались за Рыбакиной.

– Трудно ожидать легкой игры, если ты добираешься до полуфинала. У нас с Еленой было так много отличных сражений. Это будет трудный вызов для меня, но я рада принять его и сделаю все возможное, чтобы одержать победу. Я собираюсь показать свой лучший теннис, – отметила Сабаленка после победы над Андреевой.

Ждем наших звезд в сборной

Кстати, за день до этого поединка стал известен следующий соперник женской сборной Казахстана в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Наша команда во главе с Рыбакиной и Путинцевой (если все обойдется без травм) сыграет с теннисистками Южной Кореи. Матчевая встреча состоится в Астане 15–16 ноября или 16–17 ноября. Триумфатор противостояния продолжит выступ­ление в квалификации турнира в апреле 2025 года.

Напомним, что в апреле в квалификации Казахстан проиграл в Токио команде Японии – 1:3. В этой матчевой встрече сборная страны выступала без первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, у которой в этом году более индивидуальный план выступлений, связанный с подготовкой к Олимпийским играм во Франции.

#Спорт #теннис #Рыбакина #Путинцева #Бублик

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