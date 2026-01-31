Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Спорт,Теннис
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) сенсационно победила белоруску Арину Соболенко (1-е место) в финале Открытого чемпионата Австралии-2026, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: ФТК

В финальном матче Рыбакина обыграла Соболенко в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:4 — и стала победительницей турнира, хотя фаворитом считалась первая ракетка мира. При этом в третьем сете казахстанка проигрывала со счетом 0:3. 

Ранее на Australian Open-2026 Елена Рыбакина также победила Кайю Юван (100-е место) — 6:4, 6:3, Варвару Грачеву (77-е место) — 7:5, 6:2, Терезу Валентову (54-е место) — 6:2, 6:3, Элизе Мертенс (21-е место) — 6:1, 6:3, Игу Швентек (2-е место) — 7:5, 6:1 — и Джессику Пегулу (6-е место) — 6:3, 7:6. Напомним, для Рыбакиной это второй титул на турнирах «Большого шлема» — первый казахстанская теннисистка завоевала в 2022 году на Уимблдоне. 

#теннис #Рыбакина #победа

