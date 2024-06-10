Рынок жилья: в мае казахстанцы покупали чаще всего «однушки»

За год цены на новое жилье повысились на 2%, а на перепродажу квартир вторичного рынка – снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 4,4%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе – на 9,5% и Талдыкорган – на 8,7%. На вторичном рынке жилья лидер роста цен Атырау (13,8%), на рынке аренды жилья города – Талдыкорган (24,5%), Жезказган (23,5%), Караганда (23%).

За месяц (май 2024 года к апрелю 2024 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,4%, а на перепродажу квартир – снизились на 0,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в мае по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,3%.

В мае количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 071, из них 7 668 по индивидуальным домам и 23 403 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с апрелем 2024 года (31 248) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 0,6%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (6 427 – 20,7%) и Астана (4 467 – 14,4%), а также Карагандинская область (2 687 – 8,6%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 344 единиц (1,1%).

В мае наибольший рост сделок зарегистрирован в городе Алматы (+29,9%), Северо-Казахстанской (+20,5%) и Костанайской (+17,3%) областях. А наибольший спад за месяц, несмотря на свое лидерство, произошел в городе Астана (-20,0%), Кызылординской (-17,5%) и Алматинской (-17,1%) областях.

«По сравнению с апрелем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах остается стабильным, уменьшение лишь на 0,1% (на 15 сделок). Всего в мае по квартирам совершено 23 403 сделки – это 75,3% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (25,3%), Астана (18,6%) и Карагандинскую область (9,4%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в мае 2024 года по ним было оформлено 9 440 сделок», - говорится в сообщении.

За месяц количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 2,1% или на 162 сделки. Всего в мае их было зарегистрировано 7 668. Наивысший рост был зафиксирован в Актюбинской (+40,4%), Акмолинской (+29,5%) и Костанайской (+26,5%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в Туркестанской (-18,8%), Атырауской (-18,7%) и Павлодарской (-13,8%) областях.

Количество сделок купли-продажи жилья за май 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 21,4%, тогда было зарегистрировано 25 588 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в городе Алматы (на 49,4%), наибольшее снижение – Кызылординской области (на 8,6%).