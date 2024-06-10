Рынок жилья: в мае казахстанцы покупали чаще всего «однушки»

Недвижимость
93
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

За год цены на новое жилье повысились на 2%, а на перепродажу квартир вторичного рынка – снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 4,4%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе – на 9,5% и Талдыкорган – на 8,7%. На вторичном рынке жилья лидер роста цен Атырау (13,8%), на рынке аренды жилья города – Талдыкорган (24,5%), Жезказган (23,5%), Караганда (23%).

За месяц (май 2024 года к апрелю 2024 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,4%, а на перепродажу квартир – снизились на 0,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в мае по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,3%.

В мае количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 071, из них 7 668 по индивидуальным домам и 23 403 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с апрелем 2024 года (31 248) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 0,6%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (6 427 – 20,7%) и Астана (4 467 – 14,4%), а также Карагандинская область (2 687 – 8,6%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 344 единиц (1,1%).

В мае наибольший рост сделок зарегистрирован в городе Алматы (+29,9%), Северо-Казахстанской (+20,5%) и Костанайской (+17,3%) областях. А наибольший спад за месяц, несмотря на свое лидерство, произошел в городе Астана (-20,0%), Кызылординской (-17,5%) и Алматинской (-17,1%) областях.

«По сравнению с апрелем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах остается стабильным, уменьшение лишь на 0,1% (на 15 сделок). Всего в мае по квартирам совершено 23 403 сделки – это 75,3% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (25,3%), Астана (18,6%) и Карагандинскую область (9,4%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в мае 2024 года по ним было оформлено 9 440 сделок», - говорится в сообщении.

За месяц количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 2,1% или на 162 сделки. Всего в мае их было зарегистрировано 7 668. Наивысший рост был зафиксирован в Актюбинской (+40,4%), Акмолинской (+29,5%) и Костанайской (+26,5%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в Туркестанской (-18,8%), Атырауской (-18,7%) и Павлодарской (-13,8%) областях.

Количество сделок купли-продажи жилья за май 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 21,4%, тогда было зарегистрировано 25 588 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в городе Алматы (на 49,4%), наибольшее снижение – Кызылординской области (на 8,6%). 

#статистика #жилье #казахстанцы #сделки #рынок жилья

Популярное

Все
Нарендра Моди в третий раз возглавил правительство Индии
Петицию против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК приняли к рассмотрению
14 квартир присвоили «черные риелторы» в Карагандинской области
Европейская народная партия победила на выборах в ЕП
Таиланд отказался от введения туристического сбора
Избирком Ирана объявил имена шести кандидатов в президенты
Лучник Ильфат Абдуллин завоевал серебро на Кубке Азии
Макрон распустил парламент после европейских выборов
Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане
Куанышбек Есекеев назначен советником президента РК
Гимнастка Парфилова отметилась тремя медалями на турнире Evgeniya Cup
Сгоревшего в масле малыша спасли врачи Туркестанской области
На трех человек напали акулы во Флориде — женщина осталась без руки
Казахстанцев приглашают принять участие в новом конкурсе
Акиматам поручили взять на жесткий контроль работу СПК
Научные подходы к вопросам озеленения обсудили в Алматы
Токаев поздравил президента и народ Португалии с национальным праздником
Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени руководства КГД
Преступную группировку ликвидировали в Кызылорде
Жара до 40 градусов ожидается на западе Казахстана
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Медеплавильный завод стоимостью $1,5 млрд построят в Казахстане
Тело пропавшей девушки нашли в области Абай
Мечты и планы юных курсантов
Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Вопросы продбезопасности обсудил Бектенов с главами правительств стран ЕАЭС
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Цепочка спасла мужчину от пули в США
Токаев высказался о ситуации в Палестине
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Ключи от новых домов вручили в СКО первым 53 пострадавшим о…
Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым
Арендовать жилье в Китае, Турции и Греции стало дешевле, че…
Аферисты получили тюремные сроки за обман дольщиков на 3,5 …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]