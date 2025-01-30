С 1 февраля временно закроют пункт пропуска на границе с Узбекистаном

Общество,Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С 1 февраля будет закрыт на реконструкцию пункт пропуска «Тажен» на границе с Узбекистаном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: КГД

«В период проведения реконструкции поста, с 1 февраля на 3 месяца временно приостанавливается пересечение физлиц, а также проезд легкового автотранспорта, автобусов и грузового транспорта до 3,5 тонн через пункты пропуска «Тажен» (РК) – «Даут Ата» (РУ)», - говорится в сообщении.

В этой связи, поток физических лиц, легкового авто, автобусов и грузового транспорта до 3,5 тонн будет перераспределен через следующие пункты пропуска, расположенные на казахстанско-узбекской границе:

  • пункты пропуска «Б.Конысбаева» (РК) - «Яллама» (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы и грузовые АТС с грузоподъемностью до 3,5 тонн);
  • пункты пропуска «Капланбек» (РК) - «Зангиота» (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы);
  • пункты пропуска «Сырдарья» (РК) – «Малик» (РУ), «Целинный» (РК) – «Ок Олтин» (РУ) (легковые автотранспортные средства, физические лица);
  • железнодорожные пункты пропуска «Бейнеу» (РК) – «Каракалпакия» (РУ) (перемещение физических лиц железнодорожным транспортом).

Как сообщили в КГД, на таможенных постах, расположенных на внешней границе ЕАЭС, продолжается полномасштабная модернизация 9 автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.

«После завершения модернизации улучшится инфраструктура пунктов пропуска, будут созданы все условия для комфортного прохождения границы», - говорится в сообщении.

#Казахстан #Узбекистан #проезд

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