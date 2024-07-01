С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК начнут получать надбавки

Порядка 8,5 млрд тенге предусмотрено в бюджете для повышения зарплаты работникам лесных и природоохранных учреждений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.

В частности, с целью улучшения системы, условий и размеров оплаты труда работников лесных и природоохранных организаций внесены изменения в постановление правительства РК «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Согласно документу, до 100% надбавку к должностному окладу получат работники лесных пожарных станций, лесных учреждений, природоохранных и лесоустроительной организаций. Среди них лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки. Также повысятся оклады 113 десантников-пожарных авиационной охраны.

На реализацию постановления предусмотрены финансовые затраты из республиканского бюджета на 2024-2027 годы в размере 8 480,1 млн тенге. Всего доплатой будут охвачены порядка 3,3 тыс. работников. Финансирование доплаты 1619 работникам лесных пожарных станций учреждений лесного хозяйства местных исполнительных органов планируется за счет средств местного бюджета.

Ранее отвечая на запрос по этому поводу депутата Сената Парламента РК О. А. Булавкиной, глава правительства сказал, что вопрос повышения зарплаты для всех работников лесных и природоохранных учреждений находится на его постоянном контроле и проект соответствующего постановления уже подготовлен. Депутат поднимала тему доплат для работников Бородулихинского филиала РГУ ГЛПР «Семей орманы».

Напомним, в июле 2023 года в рамках реализации поручения главы государства установлена 100% надбавка к должностным окладам работников лесных структур за работу, связанную с риском для жизни и здоровья.