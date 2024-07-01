С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК начнут получать надбавки

Правительство, Общество
166
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Порядка 8,5 млрд тенге предусмотрено в бюджете для повышения зарплаты работникам лесных и природоохранных учреждений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.

В частности, с целью улучшения системы, условий и размеров оплаты  труда работников лесных и природоохранных организаций внесены изменения в постановление правительства РК «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Согласно документу, до 100% надбавку к должностному окладу получат работники лесных пожарных станций, лесных учреждений, природоохранных и лесоустроительной организаций. Среди них лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки. Также повысятся оклады 113 десантников-пожарных авиационной охраны.    

На реализацию постановления предусмотрены финансовые затраты из республиканского бюджета на 2024-2027 годы в размере 8 480,1 млн тенге. Всего доплатой будут охвачены порядка 3,3 тыс. работников. Финансирование доплаты 1619 работникам лесных пожарных станций учреждений лесного хозяйства местных исполнительных органов планируется за счет средств местного бюджета. 

Ранее отвечая на запрос по этому поводу депутата Сената Парламента РК О. А. Булавкиной, глава правительства сказал, что вопрос повышения зарплаты для всех работников лесных и природоохранных учреждений находится на его постоянном контроле и проект соответствующего постановления уже подготовлен. Депутат поднимала тему доплат для работников Бородулихинского филиала РГУ ГЛПР «Семей орманы». 

Напомним, в июле 2023 года в рамках реализации поручения главы государства установлена 100% надбавка к должностным окладам работников лесных структур за работу, связанную с риском для жизни и здоровья.

#Правительство #лесники #оклад

Популярное

Все
С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК начнут получать надбавки
Казахстан передал 2,7 тонны продуктов питания для пострадавших от селя кыргызстанцев
В горах Алматинской области спасли туристов
Мошенники пишут сообщения от имени главы Минкультуры Аиды Балаевой
Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменогорск
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Строительные рынки переезжают за город
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Девушка выпала с колеса обозрения в парке Алматы
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков
Маулен Ашимбаев встретился с главным комиссаром Индии по выборам
Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня
Свыше 1,3 млрд тенге направят на восстановление ЛЭП в Костанайской области после паводков
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Астане благоустраивают дворы и скверы
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
Строительство ветровых электростанций обсудил Роман Скляр с китайским инвестором
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России
Число погибших в Дагестане выросло до 20
Еврокомиссия начала проверку в отношении Apple
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменого…
В горах Алматинской области спасли туристов
Казахстан передал 2,7 тонны продуктов питания для пострадав…
Ремонт автодороги «Дон-Бадамша-Актобе-Орск» завершится в эт…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]