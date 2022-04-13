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С акцентом на дебюрократизацию
Ныгмет Кадиша
корреспондент

Отмечена положительная динамика снижения уровня преступ­ности в Казахстане: количество уголовных правонарушений уменьшилось на 7,3%.

Такую статистику озвучили в МВД на заседании коллегии по итогам работы органов внутренних дел за I квартал. Впрочем, как отметил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, не стоит гнаться за статистикой, нужно работать над реальным оздоровлением оперативной обстановки в стране.

Напомним, что по поручению главы ведомства в МВД разрабатывается информационная система по анализу и профилактике правонарушений с использованием инструментов Big Data. Она поз­волит осуществлять ежедневный мониторинг криминогенной ситуации, анализировать ее, оперативно и эффективно управлять всеми процессами. Как заверяют в ведомстве, сбор и обработка информации будут автоматизированы, исчезнет излишний бюрократизм, административное и досудебное производство оптимизируются.

Министр привел пример, как апробируемая система автоматически сформировала топ-100 «злостных» нарушителей ПДД в Шымкенте. Так, один из местных водителей за полгода нарушил скоростной режим 178 раз, общая сумма штрафов составляет 4,5 млн тенге. В целом шымкентские водители нарушили ПДД на 2,2 млрд тенге. Сделанный на основе статистики анализ показал, что именно на автодорогах Шымкента совершается каждое третье нарушение в стране, а водители данного мегаполиса откровенно пренебрегают правилами дорожного движения. На коллегии также прошла презентация специального приложения «Қорғау», разработанного для работы полицейских со злостными нарушителями ПДД, оно позволит перейти к реальной профилактике нарушений и предотвра­щению ДТП.

В своем выступлении глава ведомства остановился и на проблеме кражи скота. Он подверг строгой критике полицейских Кызылординской области, где из-за бездействия полиции скотокрады находятся на свободе и чувствуют свою безнаказанность. С начала года в регионе уже допущено 49 фактов краж скота, а из похищенных 178 голов лишь половина возвращена гражданам.

В целом, как подчеркнул Марат Ахметжанов, дебюрократизация, цифровизация и оптимизация всех процессов позволят усовершенствовать систему МВД, проводить глубинный анализ, выявлять причины совершения и роста преступлений, принимать меры по их предупреждению и профилактике. В рамках коллегии также рассмотрен ход реализации задач Президента страны по повышению эффективности защиты детей от преступных посягательств, противодействию интернет-мошенничеству, наркопреступности и обеспечению надежного миграционного контроля. Особое внимание министр обратил на безусловное соблюдение законности и дисцип­лины, жесткое противодействие коррупции в собственных рядах, совершенствование кадровой политики, подчеркнув личную ответственность руководителей за нарушения подчиненных, проинформировала пресс-служба МВД РК.

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