С благословенным днем Курбан айт! Ержан кажы МАЛГАЖЫУЛЫ, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с долгожданным и одним из великих праздников мусульманской уммы – Курбан айт!

Благодарим и восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что мы вновь стали свидетелями благодатного праздника! На протяжении многих столетий Ислам является духовной опорой нашего народа. И этот светлый праздник стал неотъемлемой частью его богатого духовного наследия, поэтому отмечается он особенно торжественно.



Айт – это прекрасный праздник, который объединяет всех родственников, призывает человечество к совершенствованию веры и проявлению благодарности и терпения. В эти дни мусульмане, благодаря не только принесенным жертвоприношениям, но и своим благим деяниям и поступкам, могут приблизиться к милости Всевышнего. Ведь слово «курбан» на арабском языке означает «приближение», «приближенность».



Мусульмане, которые совершают хадж в эти дни Айта, также молятся Всевышнему, приносят свои жертвоприношения. Пусть будут приняты Всевышним молитвы наших соотечественников, которые на священной земле Мекки молятся о благополучии нашего народа, о единстве и согласии в нашей стране!

В день Курбан айта раннее пробуждение для участия в Айт намазе является сунной нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Людям с ограниченными материальными возможностями не обязательно приносить жертвоприношение. Мясо жертвенного животного раздается родственникам, соседям, малоимущим семьям, сиротам и нуждающимся.



В честь этого величайшего праздника призываю наших братьев и граж­дан нашей страны оказать благотворительную помощь и сострадание нуждающимся, сиротам и вдовам, особенно одиноким пожилым людям. Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жерт­воприношения, совершенные ради Его милости. Желаю благополучия вашим семьям, успеха в работе, твердости духа, здравия и процветания!

