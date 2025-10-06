Матч завершился победой над соперником со счётом 4:0

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев завоевал бронзовую медаль на турнире China Youth Smash в Пекине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Алан дошел до полуфинала соревнований, где встретился с двукратным чемпионом мира среди молодежи Веном Руибо (Китая).

Матч завершился победой над соперником со счётом 4:0. Курмангалиев завершил турнир с бронзовой медалью.

В НОК отметили, что в 1/4 финала Алан со счётом 4:3 выиграл у обладателя «золота» молодежного чемпионата мира Ли Хечена (Китай).