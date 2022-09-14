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С чистого листа
Рустам Журсунов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана

В Послании народу Президент отметил, что для системной поддержки предпринимательства все должно быть регламентировано «с чистого листа».

Да, действительно, многократные исправления ни к чему не приведут. В ходе пересмотра мы часто сталкиваемся с абсурдными, устаревшими требованиями практически во всех сферах.

Необходимо установить новые понятные для всех правила в отраслях, где анализ требований к бизнесу уже завершен. В этих сферах в рамках следующего пакета поправок нужно внести изменения в правила разработки законодательных норм, а также написать новые «правила игры» с учетом международного опыта.

Как известно, Главой государства в конце прошлого года был подписан закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. Документом заложены фундаментальные основы проводимой реформы, планируется полная первичная ревизия всего массива регуляторных актов.

Мы в тесном взаимодействии с Минис­терством национальной экономики ведем активную работу над реализацией главных новелл регулирования «с чистого листа». В течение 2022 года для эффективного использования времени и ресурсов был утверж­ден сетевой план-график по пересмотру действующего регулирования с участием государственных органов, НПП «Атамекен», а также представителей бизнес-сообщества.

В орбиту данной работы вовлечено более 100 отраслевых экспертов, представителей бизнеса и общественных организаций. Сейчас прорабатываются поправки уже во второй пакет законодательных инициатив по вопросам новой регуляторной политики.

В настоящее время анализ регуляторных актов и содержащихся в них требований к бизнесу завершен в пяти сферах: торговой деятельности, общественного питания, услуг проживания, операций с недвижимым имуществом и транспорта. В общей сложности по итогам пересмотра регуляторных актов определено и проанализировано 454 документа, установлено 16 142 требования, из которых 2 630 (16,3%) не соответствуют базовым условиям.

По остальным сферам (39) работа ведется согласно план-графику.

В рамках Национального плана по реа­лизации поручений Главы государства в целях дальнейшей реализации новых подходов регулирования «с чистого листа» предлагается предусмотреть несколько мероприятий. Среди них выявление сис­темных проблем госорганов по итогам пересмотра регуляторных актов на основе анализа, в том числе определение наиболее проблемных сфер госрегулирования; выработка рекомендаций по усилению системы условий («правил игры») при формировании и реализации госорганами своей регуляторной политики; внедрение выработанных рекомендаций в наиболее проблемных сферах госрегулирования (пилотные сферы).

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