​С элементами многоборья

В массовом забеге, комбинированной эстафете и других спортивных состязаниях, в которых использовались элементы функ­ционального многоборья и направления стрит-воркаут, приняли участие старшеклассники городских образовательных школ и профессионально-технических колледжей Усть-Каменогорска. По словам директора АМиДо Ольги Бобрышевой, мероприятие удалось благодаря непосредственной поддержке сразу двух областных управлений – здравоохранения и по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО, а также молодежного центра «Нурсалауат».

В качестве судей выступили известные спортсмены и инструкторы ведущих фитнес-клубов областного центра.