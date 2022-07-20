С иголочки!

Ткань, нитки, креатив – из этого микса в Усть-Каменогорске делают улетные тюбетейки.

«Еще в детстве от мамы услышала, как в войну тюбетейка буквально спасла ее»…

Две женщины в фойе Восточно-Казахстанской областной библио­теки им. А. Пушкина разговорились в ожидании мастер-класса. Обе пришли на урок рукоделия, чтобы научиться шить… тюбетейки. Рассказ жительницы Усть-­Каменогорска Марины Гаврилюк показался невероятно трогательным, даже сакральным. Мама Марины родом из Минска. В первые дни войны она, 11-летний подрос­ток, убегала от бомбежек. На всю жизнь ей в память врезалась жуткая картина опрокинутых трамвайных вагонов, воронок на мос­товой, вывороченной брусчатки, пылающих многоэтажек… Когда рассказывала о войне, говорила так: «Из всего страшного, что я видела в жизни, самым страшным был Минск под бомбами». Спасалась, как все, в чем была, в том и бежала: легкое платье, сандалики, на голове тюбетейка – их в 1930–1940-е носили все дети. Ее вместе с родственницей то подбирали грузовики по дороге в Смоленск, то высаживали. Они долго шли пешком, не раз прятались в лесу от бомбардировщиков. Всю дорогу девочка старалась держаться и только в Смоленске у нее от усталости, страха и голода подкосились ноги. В тюбетейке, которую ребенок ни разу не снимала за весь путь, под подкладкой нашлись три рубля. На них тетушка сумела купить хлеба, масла и меда. Это вернуло девочку к жизни.

– Тюбетейки в 1930–1950-х годах действительно носили по всей бывшей советской стране, – подтвердили в библиотеке. – Это исторический любопытный факт. Дети и молодежь их обожали – в отличие от панамок тюбетейки были стильными, практичными и удобными. Еще этот головной убор, как и очки, был своего рода меткой – человек принадлежит к интеллигенции. Партийцы носили кепки, а ученые, инженеры, врачи, преподаватели – тюбетейки.

Сейчас мода на казахский головной убор вернулась с новой силой. Тюбетейку включают в свадебный наряд невесты, в ней можно увидеть девушек, рассекающих на электросамокатах. Типичный портрет: две косички, платье-разлетайка, кроссовки, тюбетейка. Как подчеркнули в библиотеке, национальный головной убор вписался не только в особые даты, но и в повседневность. То есть стал трендом. В Пушкинке отреагировали на эту волну интереса и организовали мастер-класс на своей творческой площадке Maker Space.

– Мы пригласили замечательного мастера Гульфиру Изекову, которая перенимала искусство рукоделия с детства от мамы, – рассказали специалисты. – Она родом из Катон-Карагайского района, умеет, кажется, все: делать сырмаки, алаши, вышивку орнаментом, национальные кос­тюмы. И все у нее с иголочки!

Это не первый урок от Гульфиры. Весной все желающие учились у нее шить шопперы, или современные авоськи, чтобы в супермаркетах отказаться от одноразовых пакетов. Экосумки получились в этническом стиле – с орнаментом, изображениями красавиц в национальных костюмах и даже изречениями Абая. Дальше прошли занятия по изготовлению сумочек с вышивкой или бисером. И в комплект сам собой логично попросился мастер-класс по шитью головного убора.

В среднем на изготовление одной тюбетейки уходит два часа. У мастера основной материал – велюр, но в принципе подойдет любая плотная ткань. У каждого свой дизайн: одни используют бусинки и бисер, другие вышивку. Можно перевести рисунки на ткань с помощью принтера. Их фиксируют термопрессом, который нагревают до 300 градусов. Такие изображения не смываются при стирке.

– Все занятия бесплатные, – подчеркнули в библиотеке. – Они привлекают людей разных возрастов. Кто-то приходит, отдавая дань прошлому, как Марина Гаврилюк. Молодежь тянется освоить модные вещицы. Главное – ученики в восторге, когда видят сделанную своими руками вещь. Уникальную, в единственном экземпляре.

По словам самой Гульфиры, сегодня этностиль получил второе дыхание, мода на него только набирает обороты. «Девушка, которая носит тюбетейку, не позволит себе ничего неподобающего и будет стремиться сохранять народные традиции», – высказала убеждение мастер.